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花蓮觀光優惠1折大獎出爐 抽中旅客現省幾千元
花蓮縣政府3月推出「花蓮好空氣、轉動好運氣」觀光優惠活動，最大獎1折幸運兒出爐，獎落怡園渡假村，抽中的旅客現省幾千元，直呼「超幸運」。業者表示，清明連假後住房率不到一成，希望能藉活動吸引旅客。
觀光優惠活動期限到4月30日，中獎機率百分之百，1折沒有名額限制，只要到合作店家消費，都有機會抽到。
新冠肺炎疫情影響觀光產業，縣府與在地旅館民宿、伴手禮、休閒旅遊業者及公協會合作自救，推出旅遊折扣促銷活動，抽獎折扣包含1折、5折、7折、8折及95折，民眾只要到專案活動合作的105間店家消費，結帳時用手機開啟活動網頁，並交由店家輸入店家代碼抽折扣，可當場折抵。
1折優惠由陳姓夫婦抽中，只要花百元就能入住高級度假村，兩人高興直喊「超幸運」。怡園渡假村總經理陳義豐表示，這次清明連假配合縣府的優惠活動，來客量約增加兩成，但連假一過，住房率就掉到1成以下，「不怕遊客抽到1折優惠，盡量來抽獎」，希望在這波景氣寒冬能吸引更多國內遊客入住。
花蓮各大旅宿飯店為讓遊客安心入住，定時消毒全館區域，維護環境清潔保障旅客衛生安全，主動為旅客量額溫，並提供酒精噴手消毒。此次專案的合作飯店包括翰品酒店引進紫外線殺菌燈，進行客房及餐廳環境消毒；福容飯店花蓮店則在自助晚餐時段提供防疫精力湯，讓遊客放心。
另外，縣府精選28間外國老闆開設的餐廳及民宿，推出外國人特色店鋪地圖，供遊客參考，詳細資訊民眾查詢花蓮觀光資訊網。
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