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騎樓、巷弄難管制進出 基隆廟口計算容留人數失真

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆廟口夜市今實施人流管制，市府估昨晚未達1000人，走道並不擁擠，但生意好的攤商還是聚了不少客人。記者邱瑞杰／攝影
基隆廟口夜市今實施人流管制，市府估昨晚未達1000人，走道並不擁擠，但生意好的攤商還是聚了不少客人。記者邱瑞杰／攝影

基隆廟口夜市今天起最高容留2千人，今雖是周日，但人潮不如往昔，市府估算未達１千人。市府在夜市區三處「大路口」派人計算進出人數，但因設在騎樓的三角錐被移開，許多巷道也無人力「防守」，統計人數恐失真。

基隆市長林右昌說，防範未被發現感染源的潛在傳染鏈威脅，基隆廟口及愛四路夜市昨起實施容留人數總量管制。市府產業發展處計算夜市區面積約2千平方公尺，中央防疫指揮中心「室外社交距離1公尺」標準計算，每平方公尺容留2人，同時間容留人數上限為2千人。

賣鍋貼的曾姓業者面對記者詢問如何看待管制政策？反問記者「你覺得現在有多少人？」過去這兩個月逛夜市的人變少，真希望能來2千人。為了防疫會配合政府政策，像客人聚在攤位旁，就會勸站開一點。

基隆廟口和愛四路夜呈「L」字型，市府在愛三路與仁三路口、仁三路與愛四路口、愛四路與仁二路口，長約2百公尺的夜市區設置管制站，派人計錄進出人數，平日半小時，假日10分鐘回報1次，合計夜市區域人數。由於計數器不足，有些人只能以「頭腦」記錄人數。

市府產發處表示，為能正確計算夜市區內人數，有考慮封閉區域內巷弄，但因人力有限，且巷弄內有攤商「後場」難落實。市府也在騎樓放置三角錐管制，雖知有被人移開，形同虛設，但因人力有限，目前也難以確實管制，會再研擬更完善方案。

市府估算昨天夜市區未達1千人，因此走道人與人之間仍能保持一段距離，但因每處攤位占地和座位有限，生意好的攤位，客人仍是一個挨一個。市府勸導攤位在客人之間擺放隔板，夜市管理有提供用珍珠板做的簡易隔板，但少見攤商使用。

陳姓男子昨晚帶著妻女去逛夜市，他說對政府管制夜市人潮「沒意見」，反正現在人不多，不怕疫情威脅，倒是政府讓他不用排隊買口罩防疫更重要。

市府今宣布基隆廟口夜市實施人流管制，最高容留2000 人。多數攤商配合為防疫，在攤位增設塑膠布隔開消費者。記者邱瑞杰／攝影
市府今宣布基隆廟口夜市實施人流管制，最高容留2000 人。多數攤商配合為防疫，在攤位增設塑膠布隔開消費者。記者邱瑞杰／攝影
基隆廟口夜市今實施人流管制，最高容留2000人；市府在騎樓放三角錐管制進出，但被移開，人數恐失真。記者邱瑞杰／攝影
基隆廟口夜市今實施人流管制，最高容留2000人；市府在騎樓放三角錐管制進出，但被移開，人數恐失真。記者邱瑞杰／攝影
基隆廟口夜市今實施人流管制，最高容留2000人。今天是假日，但人潮不如往昔，市府估未達1000人。記者邱瑞杰／攝影
基隆廟口夜市今實施人流管制，最高容留2000人。今天是假日，但人潮不如往昔，市府估未達1000人。記者邱瑞杰／攝影

夜市 基隆 社交距離

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