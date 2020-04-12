台東藉都更打造優質生活環境 創縣農會縣民縣府三贏

台東縣政府近年來藉都市計畫變更，除協助縣農會經營觀光旅宿業更名正言順，縣農會則配合縣府正推動「台東之眼」計畫，捐贈縣立體育場、館周邊農會土地給縣府，讓縣府取得公共設施用地，打造更完善運動休憩空間，創造縣府、縣農會及縣民三贏。

台東縣農會多年來爭取縣府協助都更，將原為農業區，面積約6公頃東遊季渡假村基地，透過都更為溫泉專區，並同意捐贈24筆農會在體育場周邊土地面積約1.2公頃，替代現金回饋給縣府，經縣府努力推動，相關都更作業已在107年完成，縣農會可望在本月底完成所有土地捐贈作業。

縣府建設處長許瑞貴今天表示，縣農會承諾回饋捐贈的土地，筆數為24筆，依公告現值已逾1.5億元，目前已完成捐贈土地21筆、僅餘3筆土地，正辦理捐贈縣政府相關作業。

縣府建設處指出，除爭取前瞻計畫並自籌部分經費共6400萬元，辦理「台東之眼─明日創生園區改善計畫」，將縣立體育場、館周邊設施重新規畫，連同鯉魚山、鐵花村、波浪屋、轉運站、設計中心及台東大學台東校區周邊環境一併改善，打造結合「登山運動、親子遊戲、旅遊觀光、社區生活」的優質戶外休閒環境。

許瑞貴說，都更後縣農會東遊季渡假村，未來經營觀光旅宿及餐飲業更名正言順，日後還可合法申請觀光局暖冬等各項旅遊補助；縣府獲得逾1.5億元土地回饋，民眾有更完善的運動休憩空間。