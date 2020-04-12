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基隆慶安宮管制龍進虎出 因應防疫容留上限50人

中央社 / 基隆市12日電

新冠肺炎疫情升溫，基隆市慶安宮日前已實施出入口管制，信徒一律從龍邊進入，虎邊離去，入內時須洗手量體溫，同時間容留人數總量上限50人。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心宣布10日起針對國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場所實施人流管制，攤商及消費者應全程配戴口罩

基隆市慶安宮日前開會商量後，決定取消今年農曆3月23日（國曆4月15日）媽祖鑾轎遶境活動，不過，慶安宮主委童永今天說，15日的媽祖祝壽儀式仍會舉行，但將不邀請貴賓參禮。

童永向中央社記者表示，慶安宮日前已實施龍邊（站在室內面朝大門左為龍邊）進入，虎邊離去的管制措施，信眾入內一律配戴口罩，且須先至右側洗手台洗手，工作人員並協助量測額溫，日前有2名信眾因未戴口罩，遭廟方婉拒入內，廟方也貼心在廣場設置供桌，讓未戴口罩信徒在廟外參拜。

童永指出，為避免15日媽祖聖誕祝壽人潮擁擠，廟方已實施容留人數總量管制，同時間以50人為上限，此外，廟方除先前備妥的4支額溫槍外，日前也再添購4支，避免發生故障。

慶安宮顧問、基隆市議員童子瑋說，他很認同各地廟宇要求善男信女入內戴口罩、勤洗手，畢竟廟宇是各地人民的信仰中心，希望信徒都能平安健康，他也呼籲民眾參拜時，要保持適當社交距離。

據基隆市政府「基隆旅遊網」介紹，慶安宮又稱媽祖廟，座落在基隆市忠二路左側，為基隆最古老廟宇之一，是全省唯一供奉湄洲媽、泉州媽、漳州媽的媽祖廟，每年7月中元祭與3月媽祖生是年度盛事。

基隆 媽祖 口罩

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