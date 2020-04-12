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台東縣府拆除占用戶建物 開通鯉魚山環山道路

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣政府建設處拆除鯉魚山下違建戶與民國60年前就合法占用戶共6棟建物，準備打通鯉魚山環山道路。記者羅紹平／攝影
台東縣政府建設處拆除鯉魚山下違建戶與民國60年前就合法占用戶共6棟建物，準備打通鯉魚山環山道路。記者羅紹平／攝影

台東縣政府配合「台東之眼」計畫，推動鯉魚山、鐵花村周邊生活與城市景觀改造，積極拆除鯉魚山巷（正氣北路109巷）內的6違建與合法占用戶，建構鯉魚山環山道路，道路與下水道工程預定6月動工，環山道路可望今年底通車。

縣府建設處長許瑞貴今天指出，鯉魚山環山道路打通後，不僅周邊住戶出入更方便，結合鯉魚山景觀設施改造，可重現鯉魚山昔日風華。

許瑞貴表示，目前正氣北路109巷環鯉魚山南側可通行至長沙街52巷，因有違建戶及民國60年前都市計畫法未實施就住在當地的「合法」占用戶共6棟建物，剩237公尺計畫道路尚未開通，無法串連桂林北路，完成鯉魚山環山道路。

他指出，配合縣政府正推動「台東之眼」計畫，桂林北路大排水溝加蓋工程與環境景觀改善，建設處經協商後，取得相關住戶同意，連日來已拆除地上物，長約237公尺的8米計畫道路預定今年6月動工，今年底貫通到桂花北路，環鯉魚山道路屆時即可成形。

他表示，打通鯉山巷車銜接桂林北路，形成環山道路可以串連山海鐵馬道、鐵花村與體育場，另，將長沙街52巷恢復10米計畫道路使用，兼容許路邊停車。

台東縣政府建設處拆除鯉魚山下違建戶與60年前就合法占用戶共6棟建物，準備打通鯉魚山環山道路。記者羅紹平／攝影
台東縣政府建設處拆除鯉魚山下違建戶與60年前就合法占用戶共6棟建物，準備打通鯉魚山環山道路。記者羅紹平／攝影

台東 違建 鐵花村

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