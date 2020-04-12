廚餘變黃金 吉安苗圃土壤改良劑免費索取
花蓮縣政府推動廚餘全堆肥化，吉安鄉公所推廣廚餘再利用，向環保局爭取30噸廚餘土壤改良劑，由清潔隊載運放置吉安苗圃園區，將廚餘變黃金，免費提供民眾取用，歡迎大家自備容器前往索取，數量有限送完為止。
受非洲豬瘟影響，廚餘無法飼養豬隻，縣府於鳳林鎮環科園區設置廚餘處理場資源化設備，經廚餘處理系統製作為廚餘土壤改良劑，可提供經濟作物及植栽多元養份。吉安鄉公所清潔隊長樊一明說，許多民眾將廚餘當作一般垃圾丟棄，廚餘不僅增加垃圾量，更容易造成焚化設備損壞，呼籲民眾做好垃圾分類。
吉安鄉長游淑貞提醒，由於廚餘中帶有鹽分，經過處理再利用的土壤改良劑也有鹽分，使用時請將土壤改良劑與一般土壤適當混拌，以提供植栽適當養份，可作為土壤改良或園藝植物栽培使用的沃土，清潔隊將持續載運有機肥至苗圃回饋鄉親，日前鄉公所特別提供1000包沃土給鄉親種花、種菜使用。
另外，放置土壤改良劑的吉安苗圃園區，因應有機沃土推廣快樂農園，成為銀髮族、親子共享的樂活園地，吸引民眾種有機蔬菜，推廣健康及友善土地觀念，分享努力耕耘及收割喜悅，為生態環境提升附加價值。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言