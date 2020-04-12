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廚餘變黃金 吉安苗圃土壤改良劑免費索取

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
吉安鄉公所向環保局爭取30噸廚餘土壤改良劑，載運放置吉安苗圃園區，免費提供民眾取用。記者王思慧／攝影
吉安鄉公所向環保局爭取30噸廚餘土壤改良劑，載運放置吉安苗圃園區，免費提供民眾取用。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府推動廚餘全堆肥化，吉安鄉公所推廣廚餘再利用，向環保局爭取30噸廚餘土壤改良劑，由清潔隊載運放置吉安苗圃園區，將廚餘變黃金，免費提供民眾取用，歡迎大家自備容器前往索取，數量有限送完為止。

非洲豬瘟影響，廚餘無法飼養豬隻，縣府於鳳林鎮環科園區設置廚餘處理場資源化設備，經廚餘處理系統製作為廚餘土壤改良劑，可提供經濟作物及植栽多元養份。吉安鄉公所清潔隊長樊一明說，許多民眾將廚餘當作一般垃圾丟棄，廚餘不僅增加垃圾量，更容易造成焚化設備損壞，呼籲民眾做好垃圾分類。

吉安鄉長游淑貞提醒，由於廚餘中帶有鹽分，經過處理再利用的土壤改良劑也有鹽分，使用時請將土壤改良劑與一般土壤適當混拌，以提供植栽適當養份，可作為土壤改良或園藝植物栽培使用的沃土，清潔隊將持續載運有機肥至苗圃回饋鄉親，日前鄉公所特別提供1000包沃土給鄉親種花、種菜使用。

另外，放置土壤改良劑的吉安苗圃園區，因應有機沃土推廣快樂農園，成為銀髮族、親子共享的樂活園地，吸引民眾種有機蔬菜，推廣健康及友善土地觀念，分享努力耕耘及收割喜悅，為生態環境提升附加價值。

花蓮吉安苗圃園區由鄉公所推廣為快樂農園，成為銀髮族、親子共享的有機蔬菜園地。記者王思慧／攝影
花蓮吉安苗圃園區由鄉公所推廣為快樂農園，成為銀髮族、親子共享的有機蔬菜園地。記者王思慧／攝影

廚餘 吉安 非洲豬瘟

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