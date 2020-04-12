基隆廟口與愛四路夜市今起管制人流 最多2000人

基隆市政府今天宣布，防範未被發現感染源的潛在傳染鏈威脅，基隆廟口及愛四路夜市今起實施容留人數總量管制，同時間容留上限2000人。各地廟宇應在出入口設酒精、乾洗手，並要求參拜民眾戴口罩，同時規劃動線進行人流管制。

基隆市長林右昌說，請民眾配合政府防疫政策，出入人潮密集公共場所需戴口罩，並保持社交距離。個人防疫措施要要落實，勤洗手、戴口罩，並且保持社交距離。

林右昌指出，基隆廟口、市場等開放式空間，執行人流和人數上限管制難度高，經過市府產業發艱處協調，依中央防疫指揮中心所訂「室外社交距離1公尺」標準，計算廟口區域同時間容留人數上限為2000人，即日起施行。

廟口夜市管制時段為中午12點到晚間12時，愛四路夜市自下午四點到晚間12點，管制點分別設在愛三路與仁三路口、愛四路與仁三路口、愛四路與仁二路口，由產發處、警察局合作進行勸導與管制，並視成效考量是否擴大執行區域。

林右昌也指示民政處要求各大小廟宇，要求參拜民眾戴口罩，並規劃動線進行人流管制。產發處研擬各公有市場、傳統市場規劃單一出入口，另外食物要加遮罩，同時禁止試吃。