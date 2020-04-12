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鴿子聚居高架橋天天「投彈」基環保局罰餵養人
基隆市愛一路與仁二路口的中正高架橋下方，鴿子越聚越多，還會飛到橋下「討食」，經過人車習以為常。環保局派員蒐證，發現有3名男子騎機車前往餵食，且未清理殘留飼料，將依違反廢棄物清理法各處罰1200元，防止疫病傳染，維護市容。
基隆市中正高架橋下方橋墩成為鴿子的棲息地，還會飛到橋下地面「閒晃」。現在遇到有人接近，非但不會走避，還會朝人走來。環保局研判有人餵食，才會讓野鴿出現這種習性，規畫派員取締。
環保局長賴煥紘說，近日派員站崗勸導及錄影蒐證舉發違法行為人，發現有3名民眾騎摩托車到中正高架橋下時，丟灑米粒或飼料吸引鴿子爭相覓食，之後便騎車離開，沒有清理地面殘留的米粒或飼料，都將依違反廢棄物清理法開罰。
賴煥紘說，鴿子群聚中正高架橋下，除了因有人餵養殘留米粒或飼料汙染環境，鴿子聚居高架橋橋面板下方或橋墩，排泄物掉落地面也造成髒亂。清潔隊員目前1周會前往中正高架橋下洗刷地面2次，透過清洗減少疫病傳染，維持市容。
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