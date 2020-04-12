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東北風影響 綠島蘭嶼船班取消

中央社 / 台東縣12日電

受東北風影響，海象不佳，台東往返綠島船班今天下午1時過後全部取消；台東往返蘭嶼及後璧湖往返蘭嶼船班今天全數取消。

交通部航港局東部航務中心公告，台東往返綠島船班今天下午1時過後全部取消，原定下午2時30分回程旅客改搭中午12時航班自綠島回；另台東-蘭嶼及後璧湖-蘭嶼船班全數取消。

中央氣象局預報，12日鋒面通過及大陸冷氣團南下，台灣中部以北、東北部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率；台灣東北部海面平均風力將增強至7到8級，最大陣風10級；台灣東南部海面平均風力將增強至6到7級。

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