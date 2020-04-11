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基隆廟口夜市用餐排排坐 下周將設隔板避免靠太近

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆廟口夜市用餐排排坐沒有安全距離，下周將設隔板避免靠太近。記者游明煌／攝影
基隆廟口夜市用餐排排坐沒有安全距離，下周將設隔板避免靠太近。記者游明煌／攝影

中央疫情指揮中心昨天宣布，著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市等人潮密集公共場域，應實施人流管制措施，夜市攤位用餐座位安排，如無法有效區隔，需採用隔板方式。基隆廟口夜市今天有部分攤商現場用餐民眾排排坐，沒有保持安全距離。仁三路廟口飲食攤販總代表謝文賢說，宣導民眾不要坐太靠近，已請攤商訂製簡易隔板，必要時可以使用，

今天下午記者實地到知名的基隆廟口夜市查看，人潮雖不多，現場沒有人潮分流管制，且部分攤位現場用餐時，椅凳上整排人緊挨一起吃東西，讓人擔心「安全距離呢？」長板椅凳上的用餐者，有的互不認識，也是比鄰而坐吃著，沒有區隔出安全距離。

市府產發處表示，今天已連絡愛三、愛四路兩個夜市的管理單位，要求攤商要多向民眾宣導，不可以靠太近坐著用餐，要依中央規定保持社效距離。

仁三路廟口飲食攤販總代表謝文賢說，已請攤商訂製簡易隔板，下周可以使用，並宣導民眾不要坐太靠近。因夜市有十多個出入口，難以設統一出入管管制人流，已加強防疫宣導。

夜市 基隆

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