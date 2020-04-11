中央示警嚇跑遊客 花蓮東大門夜市生意慘跌周末等嘸人

上周清明連假期間，中央發出國家級警報勸導民眾避免前往人潮擁擠觀光景點，花蓮東大門夜市也在示警之列。連假結束後，東大門夜市生意慘跌，就連今天周末夜晚，逛夜市的也只有小貓兩三隻，攤商等嘸人，約3成店家乾脆拉下鐵門不做生意，相當冷清。

清明連假過後，東大門夜市今天迎來首個周六夜，但各區一片冷清，不見人潮。東大門各省一條街烤黃姓玉米攤商哀嘆，前幾天生意慘澹，大概有6成店家沒開店，原本盼望周六、日人潮能稍微回溫，依舊等嘸人。

有攤商表示，疫情爆發後，夜市生意就不好，連假期間好不容易有人潮，但國家警報後，就像一記重拳，生意直直落，業績掉了7、8成。

「人都被警報嚇到跑光光了」林姓攤商無奈地說，自從國家級警報一發布，夜市生意直直落，平日更是淒慘，有的店家一整晚才賺100多塊錢，連付租金都不夠。

東大門福町夜市主委黃家明說，國家警報對東大門夜市傷害很大，連假過後平日晚上偌大夜市不到100人，很多店家乾脆平日不開店，尤其賣小吃的影響很大，食物擺出來，賣不出去就要丟掉，不如不做生意。