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連假人多遭指揮中心點名 東大門夜市擬總量管制5千人

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮東大門夜市清明連假期間人潮擁擠，縣府規畫總量管制，最快下周實施。報系資料照片
花蓮東大門夜市清明連假期間人潮擁擠，縣府規畫總量管制，最快下周實施。報系資料照片

花蓮東大門夜市在清明連假期間，因為人潮湧入，遭中央點名警示；為配合防疫管控人流，縣府擬採取總量管制作法，最多讓5000人停留，預計13日和夜市各管委會討論後，最快14日起實施。

東大門夜市由福町、自強、原住民一條街、各省一條街4個夜市組成，有400個攤位。縣府觀光處依戶外1.5公尺社交距離計算，約可容納7000人，但縣府從嚴考量，規畫總量管制上限5000人。

縣府觀光處工商管理科長林政穎說，現有4個夜市各有出入口，防疫期間，計畫各夜市規畫單一出入口，派員駐點，提醒遊客戴口罩，也統計進出入人次，預計管制時間是人潮最多的傍晚5時30分至9時30分，會視現場人潮情況調整。

林政穎表示，13日將與4個夜市的管委會主委開會討論動線和執行細節。除總量管制，也勸導熱門攤位改採發放號碼牌方式，避免大批民眾在攤前排隊等候，夜市還有開放式的餐飲區，也會調整桌椅，拉開用餐距離。

觀光處副處長張志翔說，縣府也正採購紅外線熱顯像儀，要配置在夜市出入口，由於目前市面上大缺貨，縣府加緊處理，希望在4月底前到位。

對於總量管制作法，攤商都表示樂意配合。福町夜市主委黃家明說，攤商願意共體時艱，配合總量管制和相關防疫措施，不過清明連假後人少很多，平日有時不到100人，許多攤商都快撐不下去了，希望政府能儘速提出紓困配套措施。

花蓮東大門夜市清明連假期間人潮擁擠，縣府規畫總量管制，最快下周實施。報系資料照片
花蓮東大門夜市清明連假期間人潮擁擠，縣府規畫總量管制，最快下周實施。報系資料照片
花蓮東大門夜市清明連假期間人潮擁擠，警方和縣府都出動宣導保持社交距離。報系資料照片
花蓮東大門夜市清明連假期間人潮擁擠，警方和縣府都出動宣導保持社交距離。報系資料照片

夜市 連假 社交距離 新冠肺炎

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