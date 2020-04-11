宜蘭新建第二行政中心招商10次才標出 總額14億3千萬

宜蘭縣政府新建第二行政中心，工程歷經9次流標後，終於在第10次完成招標，造價為14億3千萬元，是宜蘭近年來單區金額最高的公共工程建案，共興建7棟辦公大樓，預計今年6月底前開工，112年1月完工，開工前的工地綠美化，播種向日葵，下個月陸續開花，成打卡景點，花期過後即是開工期，迎向新里程。

宜蘭縣除縣政府、縣議會與周邊的縣政中心外，考量羅東是宜蘭縣商業重鎮，市區多數行政機關都分布在周邊，一同擠在蛋黃區，雖是交通便利又熱鬧，卻又擠又難停車，因此籌建「第二行政中心」，把行政機關從市區搬出到羅東的東北隅，就在光榮陸橋旁，緊鄰羅東林業文化園區北側。

不過，第二行政中心新建工程金額龐大，招標波折多，105年上網公告，歷經9次招標未成，縣政府檢討工項內容、施工材料工法合理化、調整預算單價符合市場行情等，今年1月20日再上網第10次招標，終於決標，由宜蘭廠商靖瑋營造有限公司得標。

縣長林姿妙今天視察工程基地，要求依行政程序如期辦理，能如期、如質完工，提供民眾優質洽公環境；縣政府建設處表示，此案工程造價為14億3千萬元，是近幾年來宜蘭公共工程單區金額最高建築案件，工期912日曆天，預計6月底前開工，如順利完成，可望於112年1月完工，完成後，不論空間使用上或建築規模上，皆有指標性。

第二行政中心將新建7棟辦公大樓，要入駐的機關有宜蘭縣政府消防局第二大隊、羅東消防分隊、宜蘭縣警察局羅東分局、羅東地政事務所、地方稅務局羅東分局、宜蘭縣溪南戶政中心、財政部北區國稅局羅東稽徵所等。