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安全距離呢？基隆廟口攤位用餐整排人緊挨一起吃東西

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
安全距離呢？基隆廟口攤位用餐整排人緊挨一起吃東西。記者游明煌／攝影
安全距離呢？基隆廟口攤位用餐整排人緊挨一起吃東西。記者游明煌／攝影

中央疫情指揮中心昨天宣布，即起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施，各傳統市場、夜市，攤位用餐座位安排，如無法有效區隔，需採用隔板方式。但今天下午，記者實地到知名的廟口夜市查看，人潮不多，現場沒有人潮分流，而且部分攤位現場用餐時，椅凳上整排人緊挨一起吃東西，讓人擔心「安全距離呢？」

副指揮官陳宗彥昨天指出，即起著名觀光景點、國家公園、遊樂區及夜市、寺廟等人潮密集公共場域，實施人流管制措施。他說，「看著各國封城、禁足，台灣還可維持正常生活，應該珍惜這樣得來不易成果。」呼籲業者、商店、管理單位及民眾配合。

夜市、傳統市場及商圈，除用餐座位提供飲食外，攤商及消費者全程佩戴口罩，也要求取消店家試吃活動，避免邊走邊吃。為有效總量管制進出人數，夜市商圈需採單一出入口，且營業時間暫停機車入內。各傳統市場、夜市，攤位用餐座位安排，如無法有效區隔，需採用隔板方式；另熱門攤位應劃設地面標示，以利排隊民眾能保持安全距離。

但今天下午，記者實地到知名的基隆廟口夜市查看，人潮雖不多，現場沒有人潮分流管制，而且部分攤位現場用餐時，椅凳上整排人緊挨一起吃東西，讓人擔心「安全距離呢？」，長板椅凳上的用餐者，有的互不認識，也是比鄰而坐吃著，位置空了就有其他人坐上去，沒有區隔出安全距離。

據現場其他的攤商表示，今天人潮不多，現場出入口太多，很難管制有統一出入口，用餐時有提醒盡量坐開一點。針對中央疫情指揮中心宣布，各夜市或市場自治會及商圈組織，應依指揮中心發布的社交距離，提出總量管制計畫，市府昨天表示，中央怎麼規定，地方就怎麼辦理。經市府勸導及衛教的確實執行之下，民眾、攤販都很配合政府防疫的工作，市府也會繼續做好防疫工作。

夜市 傳統市場 疫情

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