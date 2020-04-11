宜蘭清水地熱中午停車場滿一半 即管制一出一進

宜蘭人氣景點的清水地熱園區，因防疫，原本可以容納250輛車，但限縮一半就提前管制，今天上午9點開園，但中午12點10分，管理人員發現停車場已有125輛車，即啟動管制，需要一輛車出園，才會放行一輛車入園。

同時，因車輛總量管制，園區同時間的遊客也減量在500人以下，園區透過廣播，請遊客保持室外1公尺、室內1.5公尺距離，園區內有煮蛋區與泡腳池，要求保持距離 或戴口罩。