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宜蘭清水地熱中午停車場滿一半 即管制一出一進

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
因車輛總量管制，園區同時間的遊客也減量在500人以下，園區透過廣播，請遊客保持室外1公尺、室內1.5公尺距離。圖／宜蘭縣政府提供
因車輛總量管制，園區同時間的遊客也減量在500人以下，園區透過廣播，請遊客保持室外1公尺、室內1.5公尺距離。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭人氣景點的清水地熱園區，因防疫，原本可以容納250輛車，但限縮一半就提前管制，今天上午9點開園，但中午12點10分，管理人員發現停車場已有125輛車，即啟動管制，需要一輛車出園，才會放行一輛車入園。

同時，因車輛總量管制，園區同時間的遊客也減量在500人以下，園區透過廣播，請遊客保持室外1公尺、室內1.5公尺距離，園區內有煮蛋區與泡腳池，要求保持距離 或戴口罩

「要休園25天了，遊客趕在15日前旅遊！」縣政府指出，清水地熱原本人氣高，防疫期間，人潮略減，不過，因戶外空間，還有一定的人潮，尤其是園區配合聯外道路復建工程，將自4月15日起休園25天，預計年5月10日起恢復正常營運，因此休園前假日又吸引一波潮，園區加強消毒與清潔，要求遊客配合防疫。

宜蘭人氣景點的清水地熱園區，因防疫，原本可以容納250輛車，但限縮一半就提前管制，今天上午9點開園，但中午12點10分，管理人員發現停車場已有125輛車，即啟動管制，需要一輛車出園，才會放行一輛車入園。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭人氣景點的清水地熱園區，因防疫，原本可以容納250輛車，但限縮一半就提前管制，今天上午9點開園，但中午12點10分，管理人員發現停車場已有125輛車，即啟動管制，需要一輛車出園，才會放行一輛車入園。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭人氣景點的清水地熱園區，因防疫，原本可以容納250輛車，但限縮一半就提前管制，今天上午9點開園，但中午12點10分，管理人員發現停車場已有125輛車，即啟動管制，需要一輛車出園，才會放行一輛車入園。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭人氣景點的清水地熱園區，因防疫，原本可以容納250輛車，但限縮一半就提前管制，今天上午9點開園，但中午12點10分，管理人員發現停車場已有125輛車，即啟動管制，需要一輛車出園，才會放行一輛車入園。圖／宜蘭縣政府提供
清水地熱原本人氣高，防疫期間，人潮略減，不過，因戶外空間，還有一定的人潮，尤其是園區配合聯外道路復建工程，將自4月15日起休園25天，預計年5月10日起恢復正常營運，因此休園前假日又吸引一波潮，園區加強消毒與清潔，要求遊客配合防疫。圖／宜蘭縣政府提供
清水地熱原本人氣高，防疫期間，人潮略減，不過，因戶外空間，還有一定的人潮，尤其是園區配合聯外道路復建工程，將自4月15日起休園25天，預計年5月10日起恢復正常營運，因此休園前假日又吸引一波潮，園區加強消毒與清潔，要求遊客配合防疫。圖／宜蘭縣政府提供

口罩 停車場

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