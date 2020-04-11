斥資近億元 花蓮特搜大隊廳舍今動土

花蓮縣消防局向中央爭取近億元預算，新建特種搜救大隊廳舍，除供隊員辦公空間，也興建一座高低訓練塔與廳舍共構，兼具訓練功能，今天動土，預計明年8月完工啟用。

特搜大隊廳舍基地位於吉安鄉農會旁，原為農委會花蓮農改場苗圃，經義消林阿土介紹，透過都市計畫個案變更、變更為機關用地等程序，去年6月國有財產署完成無償撥用作業，並獲花東地區永續發展基金核定經費興建。

消防局長林文瑞說，特搜大隊前年成立，目前有隊員23人，暫配置在各分隊。廳舍總工程經費9650萬元，為地上三層樓建物，總樓地板面積819坪，可容納40名消防人員辦公及15輛以上救災、救護勤務車輛，另也將興建一座高低訓練塔，兼具訓練功能。

今天動土典禮，縣長縣長徐榛蔚、立委傅崐萁、消防局長林文瑞、吉安鄉長游淑貞、新城鄉長何禮臺等多人出席。在地扶輪社合資捐贈總價值33萬餘元的6組充電式砂輪機及2組充電式軍刀鋸給特搜大隊。

徐榛蔚表示，除了特搜大隊廳舍，花蓮還有仁里、豐濱、瑞穗、光復等多個消防分隊廳舍正在改建或即將動工改建，也會陸續完成；消防局還爭取到花東基金補助近2億5000萬元，將在四八高地民意營區現址興建花蓮縣特種搜救訓練基地暨防災教育園區，花蓮整體救災能量將進一步強化。