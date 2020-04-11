埋伏抓山老鼠巧遇 食蟹獴萌翻執勤林務人員及森警

「我在埋伏，你沒事在哪幹嘛！」負責山林巡護台東林管處巡山人員與森林警察日前在山裡埋伏，等待抓盜伐林木的山老鼠，意外有隻食蟹獴直朝林務人員走來，圓滾滾的兩個眼珠子，直盯著人看，萌翻了林務人員與森警。

為守護台灣山林，林務人員與森警的辛勞，令外人難以想像，裡伏時通常都躲藏在雜草叢生的林子內，一躲就是數十小時，甚至是好幾天，除了要有過人耐力，還要忍受蚊蟲叮咬與夜間驟降的低溫等。

由林務人員及森林警察成立的臉書粉專「深山特遣隊之我在山林的日子」9日有篇貼文「我在埋伏，你沒事在哪幹嘛！」指出，當天傍晚接獲線報，山區熱點有閒雜人士接近，特遣隊員立即驅車前往埋伏，該區域只有一條聯外小徑，特遣隊員就在出入口處等待埋伏，來個甕中捉鱉。

文中指出「誰知道馬上有隻食蟹獴來亂，一直在我們埋伏前面晃來晃去，或許是我們偽裝的與四周環境很像，讓牠一時好奇，認不出我們是人類ㄟ，（看到人）好歹也驚嚇一下，結果食蟹獴沒在怕的，越來越接近，讓特遣隊員很想問牠，先生你到底在看什麼？」此文一出也萌翻許多網友，大家都說好可愛，超卡哇伊！

食蟹獴又稱棕簑貓，分布在低海拔至中海拔山區森林溪流附近，為珍貴稀有保育類野生動物，體長約36到47公分，尾長約16到28公分，因喜食螃蟹而得名；嘴角至臉頰有一道明顯白色鬃毛，外形像披著一件簑衣，故俗稱棕簑貓。

食蟹獴是溪流的指標物種，有食蟹獴活動的溪流或濕地，代表該區環境汙染程度低、開發建設較少，足以提供牠們生活所需的各項資源。