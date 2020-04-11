蘇花改將成第一條設最低速限的省道 區間測速抓龜速車

蘇花改為治龜速車，研擬設最低速限50公里，且在清明連假中試辦，未來正式實施上路，將成為全台灣第一條設最低速限的省道，而龜速車怎麼抓？宜蘭警方指出，一般測速只取締快、無法測慢，不過，運用科技執法，將在蘇花改實施區間測速，預計端午節過後，先宣導再實施，透過區間測速，不但超速車跑不掉，連龜速車也無法遁形，依法可以開罰900元到1800元。

蘇花改交通流量迭創新高，以今年清明連假為例，依交通部公路總局第四區養護工程處統計，蘇花改加上蘇花公路的蘇花路廊，南下方向疏運4萬6565輛次，北上方向共疏運4萬8619輛次，相較去年（108年）清明連假，增加百分之17到20的交通量，也創下蘇花改通車以來新高運量。

為讓蘇花改交通更順暢，公路總局研議提速與設最低速限，提速是將時速從60公里提高為70公里，設最低速限50公里則是防止龜速車當起「路隊長」，因刻意降速，阻礙車流，這兩項措施選在清明連假試辦，試辦路段蘇花改武塔隧道至和平端，公路總局評估正式何時正式實施及合適的實施地點。

公路總局第四區養護工程處指出，依目前評估，蘇花改較合適的提速路段除武塔隧道至和平端，還有東澳隧道前後段、和中與和仁等，設最低速限則要先提速再設，或是提速與最低限速同時設，有待評做確定。

而一般超速以測速照相取締，那最低速限以下的龜速車如何取締？宜蘭縣警察局交通隊指出，蘇花改設有科技執法系統，實施區間測速，系統已在最後驗收階段，預計在端午節前完成，蘇花改的區間測速將先宣導再上路實施，而運用區間測速可以從路程與花費時間換算出車輛的時速，不僅取締超速，對龜速車可以透過運算取締。