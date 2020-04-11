防疫管控人流 太魯閣國家公園今起停車場減半

配合中央流行疫情指揮中心規定，管控景區人流，太魯閣國家公園即日起實施停車場減半管制措施。太管處觀察，今天入園遊客比一般周休假日少一些，對此措施都能配合。

太魯閣國家公園管理處副處長張登文說，為避免人潮過於集中，產生疫情破口，配合中央防疫措施，今天起在遊客中心、布洛灣、天祥三個園區內大型停車場，實施停車格減半的管制措施，昨已在各停車場設置管制牌和移動式護欄，機車格則不管制。

太管處表示，遊客中心原有小客車位67格、大客車19格，布洛灣小客車158格、大客車30格，天祥則有小客車59格、大型車19格，全部減半。

太管處今天觀察，可能受疫情影響，入園車輛比一般周休假日少一些，因此停車場空間還足夠，至中午為止，約僅一成車輛繞了幾圈，因沒有停車格而離開。一名林姓遊客說，防疫需要大家的努力，沒有停車位就到其他景點，不覺得不方便。