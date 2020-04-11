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花蓮特種搜救隊新廳舍開工 預計110年完工

中央社 / 花蓮縣11日電

花蓮縣消防局特種搜救大隊成軍2年多，獲消防署經費挹注，斥資新台幣9000多萬元打造兼具訓練設備的新廳舍，今天舉辦開工暨動土典禮，預計明年中完工啟用。

特種搜救大隊這棟廳舍位在吉安鄉農會旁，原本是農委會花蓮農改場苗圃，經國產署同意無償撥用，預計興建地上3層建築物，可容納40名消防人員辦公、15輛以上救災、救護及勤務車輛，同時還有一座高低訓練塔，兼具訓練功能。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，目前特搜大隊有23名隊員，仍是臨時編制，預計待廳舍完工後正式成軍，編制將提升至43名，提供特搜隊員完善的辦公空間。

林文瑞指出，去年向內政部消防署爭取經費，獲中央核定2.9億元，有包括仁里、豐濱、瑞穗、光復等分隊，以及特搜大隊廳舍得以興改建或興建，預計民國110年陸續完工。

花蓮縣長徐榛蔚、無黨籍立委傅崐萁等人出席動土典禮，在地扶輪社也合資捐贈價值逾33萬的救援設備。徐榛蔚致詞感謝中央全力支持，也透露目前正招標的瑞穗分隊廳舍已流標6次，盼今年能盡快完成招標，如期完工。

徐榛蔚 傅崐萁 農委會

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