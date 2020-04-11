蘇花改南澳至和平路段救災演練 14與15日上午管制封閉

蘇花改南澳至和平路段，因實施救災演練，4月14日與15日上午10點至12點將管制封閉，

公路總局第四區養護工程處提醒用路人行程規畫，並改道行駛台9丁線。

蘇花改全線通車，公路總局第四區養護工程處為檢視蘇花改隧道事故災害應變救援能量，依據「台9線蘇花公路山區路段改善計畫隧道事故暨整體救災應變計畫」，辦理年度專案演練，包括4月14日上午10點至12點預演、4月15日上午10點到12點正式演練，演練期間，將管制封閉台9線蘇花改南澳至和平路段雙向交通。

第四區養護工程處指出，演練將聯合宜蘭、花蓮縣政府消防局、警察局及宜蘭監理站等聯防單位共同參與，演練情境模擬「觀音谷風隧道內小客車自撞起火，肇致後方大貨車及小客車追撞事故」，透過演練，驗證觀音谷風隧道內交控系統事件偵測設備及消防系統光纖偵溫、火警通報、排煙、水霧降溫等設備功能，同時，實施隧道雙向封閉、疏導用路人改行替代道路的交管措施。

工程處表示，透過演練中模擬隧道發生火災事故、封閉隧道聯防救災，希望各單位執勤人員熟練通報流程，熟悉隧道相關設備以及現場救災救護應變處置機制，並聯結隧道養護管理單位與聯防單位偕同應變效能，救災專案演練造成用路不便，還請見諒。