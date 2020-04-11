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基隆安心計畫329個名額13日報名 基隆市政府各單位上班
因應新冠肺炎衝擊就業市場，勞動部提供「安心即時上工」計畫，提供每月最高1萬2640元補助，基隆市有329個名額，工作内容是由基隆市政府安排，各單位都不同，有申請意願的求職民眾，13日起基隆就業中心受理報名。
基隆就業中心表示，工作内容是由基隆市政府安排，各單位都不同，有檔案整理、防疫清潔工作、協助售票、協助送書、協助販售口罩，資料登打、整理環境打掃等，依不同單位業務需求。
勞動部提供「安心即時上工」計畫，協助勞工參與政府機關提供符合公共利益之計時工作，並核給工作津貼，以維持勞動意願，穩定經濟生活。
就業中心說，適用對象為向公立就業服務機構申請登記當日前6個月內，勞工保險或就業保險之保險年資合計滿2個月以上，且最近一次之月投保薪資2萬3800元以下者。基隆市政府已申請329個名額，所提供職缺每小時核給158元工作津貼，每月最高核給80小時，每人最長以6個月為限。有申請意願的求職民眾可自4月13日起攜帶身分證到基隆就業中心辦理資格審核及登記。
基隆就業中心主任盛慧中提醒欲登記申請的求職民眾，為配合防疫政策，請進入中心的民眾務必全程佩載口罩，並接受量測額溫及噴灑酒精消毒雙手，也請依照就業中心所貼標示，保持中央流行疫情指揮中心日前制定社交距離。相關細節請洽基隆就業中心(02)2422-5263，或上「台灣就業通」官網查詢，網址為https://www.taiwanjobs.gov.tw，地址在基隆市中正路102號。
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