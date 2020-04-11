基隆安心計畫329個名額13日報名 基隆市政府各單位上班

因應新冠肺炎衝擊就業市場，勞動部提供「安心即時上工」計畫，提供每月最高1萬2640元補助，基隆市有329個名額，工作内容是由基隆市政府安排，各單位都不同，有申請意願的求職民眾，13日起基隆就業中心受理報名。

基隆就業中心表示，工作内容是由基隆市政府安排，各單位都不同，有檔案整理、防疫清潔工作、協助售票、協助送書、協助販售口罩，資料登打、整理環境打掃等，依不同單位業務需求。

勞動部提供「安心即時上工」計畫，協助勞工參與政府機關提供符合公共利益之計時工作，並核給工作津貼，以維持勞動意願，穩定經濟生活。

就業中心說，適用對象為向公立就業服務機構申請登記當日前6個月內，勞工保險或就業保險之保險年資合計滿2個月以上，且最近一次之月投保薪資2萬3800元以下者。基隆市政府已申請329個名額，所提供職缺每小時核給158元工作津貼，每月最高核給80小時，每人最長以6個月為限。有申請意願的求職民眾可自4月13日起攜帶身分證到基隆就業中心辦理資格審核及登記。