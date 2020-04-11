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今天周六台東買口罩民眾排隊更長 不見1公尺社交距離

聯合報 / 記者尤聰光/台東即時報導
今天周六台東市區健保藥局排隊民眾比平日更多，有人一排就是半個小時以上。記者尤聰光/攝影
今天周六台東市區健保藥局排隊民眾比平日更多，有人一排就是半個小時以上。記者尤聰光/攝影

口罩實名製改為成人兩周9片、兒童10片，全台各地健保藥局和衛生所排隊人潮湧現，台東也不例外，今天周六排隊民眾比平日更多，有人一排就是半個小時以上，不過，似乎大家都忘了戶外保持社交距離1公尺，有民眾不擔心說：「有戴口罩就好」。

「從星期四排隊人就多。」台東市一間藥局表示，今天來排隊的人更多，號碼牌發完，還是有民眾繼續排，有民眾是一家人來，也有的是幫朋友來排，像昨天明明張貼告示口罩售完，還是有人不死心，硬是進來問有沒有賣多的口罩，實在儍眼。

今天一早台東市去只要看到有人大排長龍，就知道是買口罩，不過，雖然大部分的人都戴口罩，但卻沒有保持間隔距離，一樣是人貼人，有藥師提醒還是保持一定安全距離比較有保障。

民眾排隊買口罩，似乎都忘了戶外保持社交距離1公尺。記者尤聰光/攝影
民眾排隊買口罩，似乎都忘了戶外保持社交距離1公尺。記者尤聰光/攝影

口罩 台東 社交距離

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