今天周六台東買口罩民眾排隊更長 不見1公尺社交距離

口罩實名製改為成人兩周9片、兒童10片，全台各地健保藥局和衛生所排隊人潮湧現，台東也不例外，今天周六排隊民眾比平日更多，有人一排就是半個小時以上，不過，似乎大家都忘了戶外保持社交距離1公尺，有民眾不擔心說：「有戴口罩就好」。

「從星期四排隊人就多。」台東市一間藥局表示，今天來排隊的人更多，號碼牌發完，還是有民眾繼續排，有民眾是一家人來，也有的是幫朋友來排，像昨天明明張貼告示口罩售完，還是有人不死心，硬是進來問有沒有賣多的口罩，實在儍眼。