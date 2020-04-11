排隊買口罩拉開社交距離 基隆警方設交通錐管制隊伍

口罩實名制升級版上路後，由於一次購買9、10片，排隊人潮增加，基隆市警第二分局安瀾橋派出所和藥局合作，沿著隊伍設置交通錐及延伸桿，一來保障購買民眾安全，二來要求維持「社交距離」，民眾依序排隊，又可提醒用路人注意。

4月9日起，口罩購買規定升級2.0，將改為兒童每14天10片，成人改為每14天9片，取消原先身分證號單雙號分流限制，且放寬兒童、成人口罩類型限制。