排隊買口罩拉開社交距離 基隆警方設交通錐管制隊伍
口罩實名制升級版上路後，由於一次購買9、10片，排隊人潮增加，基隆市警第二分局安瀾橋派出所和藥局合作，沿著隊伍設置交通錐及延伸桿，一來保障購買民眾安全，二來要求維持「社交距離」，民眾依序排隊，又可提醒用路人注意。
4月9日起，口罩購買規定升級2.0，將改為兒童每14天10片，成人改為每14天9片，取消原先身分證號單雙號分流限制，且放寬兒童、成人口罩類型限制。
安瀾橋派出所所長黃建中表示，各地口罩銷售地點人潮眾多，警方與藥局楊姓藥師，再次與安瀾橋派出所合作，利用交通錐及延伸桿來保障購買民眾安全，簡單維持「社交距離」，讓民眾依序排隊。警方除在場疏導交通外，藥局人員也在場加強宣導相關衛教及防疫觀念，讓民眾等待的時間不會無聊，又可學到正確的防疫觀念。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言