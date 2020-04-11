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蘇澳獲救死亡瑞氏幼豚愚蘇 解剖推測主要死因心臟病

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
蘇澳獲救死亡瑞氏幼豚愚蘇，經解剖推測主要死因心臟病。圖／基隆市政府提供
蘇澳獲救死亡瑞氏幼豚愚蘇，經解剖推測主要死因心臟病。圖／基隆市政府提供

本月初一隻幼年花紋海豚擱淺在蘇澳海岸，獲救後送至基隆救治，並取名「愚蘇」，但仍不治死亡。中華鯨豚協會解剖後公布調查死因，推測主要死因心臟病，並指雖然台灣鯨豚擱淺案例出現許多心臟異常的情形，但是在年輕的海豚中心肌受損的案例非常少。

中華鯨豚協會1日接獲海巡署通報，一隻幼年花紋海豚擱淺在蘇澳海岸，協會人員趕往現場援救，後來送到基隆八斗子救傷站。協會理事長的獸醫楊瑋誠利用超音波、熱像儀，為這隻雄性小花紋海豚初步檢傷，判斷呼吸異常，鯨脂約1.1公分厚偏瘦。尾幹與背鰭有達摩鯊咬傷的新傷口，尾部大片的鯊魚咬痕已經復原，腹部有一個傷口較深。

後來取名愚蘇，經過醫治後，花紋海豚被轉移到10公尺長、5公尺寬的復育復健池，進行游泳與呼吸訓練，再進行營養補充，注射抗生素，保育志工徹夜輪班伴游 ，原本奄奄一息的牠似有好轉，但3日凌晨急轉直下不治。中華鯨豚協會進行解剖，釐清死因。

解剖人員打開胃部的時候，發現有很多魷魚嘴，顯示愚蘇並不是完全依賴母乳，而是可以進食魷魚，正處於斷奶的階段。但是可能還是吃不夠，皮下有出現漿液性萎縮的情形，表示愚蘇飽受飢餓而造成的營養不良。一般的鯨豚擱淺死亡後，舌頭的顏色為粉色，但是發現到愚蘇的舌頭顏色近乎為白色，推測可能與血液循環不好有很大的關係。

中華鯨豚協會指出，過解剖後發現，推測主要死因為心臟病，這也與在死亡前心跳數逐漸下降有關，詳細的細節需等到病理切片結果出來，才能了解是不是因為心肌受損，導致全身的循環非常不好，造成肺臟、肝臟、腎臟都出現暗沉積血的情形。

中華鯨豚協會說，雖然台灣鯨豚擱淺案例出現許多心臟異常的情形，但是在年輕的海豚中心肌受損的案例非常少，由於愚蘇屬於幼年海豚，將會研究小海豚的基因遺傳、環境緊迫壓力等，解造成愚蘇心肌受損的原因。

海豚 鯨豚 心臟病

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