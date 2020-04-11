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安心即時上工 宜蘭開缺500名月可領1萬2

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
疫情影響，打工族工作機會減低，收入也相對減少，宜蘭縣政府爭取「安心即時上工計畫」，提供500個在公部門時薪打工機會，每人每月可領1萬2640元。記者羅建旺／攝影
疫情影響，打工族工作機會減低，收入也相對減少，宜蘭縣政府爭取「安心即時上工計畫」，提供500個在公部門時薪打工機會，每人每月可領1萬2640元。記者羅建旺／攝影

疫情影響，打工族工作機會減低，收入也相對減少，宜蘭縣政府爭取「安心即時上工計畫」，提供500個在公部門時薪打工機會，每人每月可領1萬2640元，4月13日資格認定，17日面試

縣政府指出，「安心即時上工計畫」配合勞動部，針對被縮減工時的非典型勞動者(打工族)提供上工機會，凡符合申請資格者，每月上工達80小時，依每小時基本工資158元計，每人每月可領1萬2640元，目前已完成彙整各鄉鎮市公所及縣政府各單位暨所屬機關學校職缺需求，並已召開相關進用作業說明會。

宜蘭縣政府指出，勞工處網站及「宜蘭勞工讚」臉書粉絲專頁，已公告「安心即時上工計畫」，期程及職缺一覽表，申請資格為登記日前6個月，勞工保險或就業保險合計滿2個月，且最近一次投保薪資低於基本工資2萬3800元(含)以下的勞工。

縣政府提醒，符合資格者，4月13日起可向勞動部羅東就業中心辦理登記及資格認定，經資格認定後，有意應徵鄉鎮市公所職缺者，可於4月17日上午9點至11點，前往各鄉鎮市公所進行面試，有意應徵縣政府各單位暨所屬機關學校職缺者，則於4月17日下午1點至3點，前往羅東文化工場棚架廣場進行聯合面試。

縣政府表示，各鄉鎮市公所職缺錄取名單將於同日(17日)中午12點前公告於各公所官網，縣政府暨所屬機關學校職缺將於同日下午5點前，公告在縣政府勞工處網站，如未錄取各鄉鎮市公所職缺者，可於同日下午再參加羅東文化工場聯合面試。

面試 羅東 打工

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