減光害造就生態夜經濟 宜蘭今起推賞螢套裝優惠

火金姑來了！宜蘭縣政府推生態夜經濟，選在螢火蟲季與宜蘭縣休閒農場合作，今天（11日）至5月31日推出專屬套裝優惠，邀請民眾分散走出戶外，留宿宜蘭，體驗宜蘭火金姑最美光景。

縣政府指出，螢火蟲俗稱火金姑，僅存活於不受汙染的水源地旁，可謂為環境指標，宜蘭縣政府致力保育多年，輔導縣內休閒農場在農場內不設路燈隔絕光害、禁用農藥及殺蟲劑，並於山溝中提供大量腐木植物，復育螢火蟲喜愛環境並提供無缺食物，讓宜蘭成為螢火蟲的家。

螢火蟲季從4月中旬持續到5月下旬，縣政府鼓勵遊客留宿宜蘭，發展夜經濟，今年推廣綠色旅遊的自然體驗方案，讓遊客踏青外，夜賞螢火蟲，與縣內休閒農場及旅宿業者合作，推出賞螢套裝優惠行程，賞螢外，各家休閒農場各有特色，有導覽、有美食、有活動。

其中，頭城休閒農場賞螢外，有農場窯烤DIY，藏酒酒莊有創意特色料理，馥蘭朵宜蘭里山

（北關休閒農場）有咖啡品嘗與螢火蟲提燈，天山休閒農場五行蔥油餅DIY與植物染方巾手帕，童話村有海陸不老鍋與搭船遊梅花湖，旺樹園梅花湖休閒農場結合浪漫單車遊，香格里拉休閒農場漫步與晚餐。

縣政府同時推出「心動蘭陽‧閃耀螢河，打卡送好禮」活動，只要今天起至5月31日至宜蘭遊玩並入住宜蘭合法旅宿店家，在FB或IG拍照打卡標註 #心動蘭陽‧閃耀螢河，持住宿憑證及打卡頁面，即可兌換限量500份打卡禮，還可加碼參加限量60份蘭陽八景卷軸掛畫、藍染絲巾及檜木筆禮盒抽獎。