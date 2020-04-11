減光害造就生態夜經濟 宜蘭今起推賞螢套裝優惠
火金姑來了！宜蘭縣政府推生態夜經濟，選在螢火蟲季與宜蘭縣休閒農場合作，今天（11日）至5月31日推出專屬套裝優惠，邀請民眾分散走出戶外，留宿宜蘭，體驗宜蘭火金姑最美光景。
縣政府指出，螢火蟲俗稱火金姑，僅存活於不受汙染的水源地旁，可謂為環境指標，宜蘭縣政府致力保育多年，輔導縣內休閒農場在農場內不設路燈隔絕光害、禁用農藥及殺蟲劑，並於山溝中提供大量腐木植物，復育螢火蟲喜愛環境並提供無缺食物，讓宜蘭成為螢火蟲的家。
螢火蟲季從4月中旬持續到5月下旬，縣政府鼓勵遊客留宿宜蘭，發展夜經濟，今年推廣綠色旅遊的自然體驗方案，讓遊客踏青外，夜賞螢火蟲，與縣內休閒農場及旅宿業者合作，推出賞螢套裝優惠行程，賞螢外，各家休閒農場各有特色，有導覽、有美食、有活動。
其中，頭城休閒農場賞螢外，有農場窯烤DIY，藏酒酒莊有創意特色料理，馥蘭朵宜蘭里山
（北關休閒農場）有咖啡品嘗與螢火蟲提燈，天山休閒農場五行蔥油餅DIY與植物染方巾手帕，童話村有海陸不老鍋與搭船遊梅花湖，旺樹園梅花湖休閒農場結合浪漫單車遊，香格里拉休閒農場漫步與晚餐。
縣政府同時推出「心動蘭陽‧閃耀螢河，打卡送好禮」活動，只要今天起至5月31日至宜蘭遊玩並入住宜蘭合法旅宿店家，在FB或IG拍照打卡標註 #心動蘭陽‧閃耀螢河，持住宿憑證及打卡頁面，即可兌換限量500份打卡禮，還可加碼參加限量60份蘭陽八景卷軸掛畫、藍染絲巾及檜木筆禮盒抽獎。
宜蘭縣長林姿妙指出，宜蘭致力環境保育多年，低汙染的環境孕育出多樣的生態美景，正值火金姑季節，邀請遊客分散走出戶外、留宿宜蘭，防疫期間，宜蘭各觀光業者及休閒農業者都積極配合落實消毒及服務人員自主健康管理等防疫工作，並注意人潮分流管控，避免人流交錯，務必讓遊客住得安心玩得開心，也提醒遊玩之餘也要記得隨時戴口罩、保持室外至少1公尺室內至少1.5公尺的社交距離，才能盡情享受宜蘭美麗的火金姑季節。
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