生態浩劫 台東又現綠鬣蜥疑有野生繁殖群組

遭棄養的綠鬣蜥已在多縣市出現野生群族，台東近日又發現2起，總計已有16筆紀錄，由於有疑懷孕的母蜥、幼蜥出現，生態團體擔憂台東也淪陷出現野生群組，呼籲儘速因應。

幾年前流行飼養綠鬣蜥，流行過後遭棄養，造成高雄、屏東、台南、嘉義等縣市的溪流已有綠鬣蜥群組，改變當地河川地生態，光是屏東去年就捕捉超過千隻。

台東縣從民國104年陸續在野外發現零星個體，研判同樣是遭人棄養，這半個月在台東市區、東海岸連續發現2起，總計台東紀錄到野外個體已有16筆紀錄。

生態觀察家林耿弘表示，去年10月，在地生態志工團隊因台11線的加母子灣，1年內發生3次綠鬣蜥遭路殺紀錄，擔心當地已遭入侵，經前往調查，當晚就捕獲1隻野外個體。

之後台東林管處委託國立屏東科技大專業團隊前往搜索，由於當時並未調查到野外繁衍相關證據，且路殺的個體皆為成體，研判零星逃逸個案，尚未有野外族群。

今年3月22日有人在台東市工業區發現1隻1米長綠鬣蜥，跳入水溝迅速離開現場；4月1日在東海岸加母子灣小白屋附近看到大綠鬣蜥過馬路。當地的生態志工團隊4日前往搜尋，結果短短2公里內就抓到4隻個體，有疑似懷孕的綠鬣蜥大母蜥，亞成體公蜥、母蜥和幼蜥。

林耿弘說，過去發現的綠鬣蜥都是成體和個體，因此研判尚未在野外建立族群，這次發現有懷孕母蜥和幼蜥，證明已經開始在野外繁殖族群。

林耿弘說，生態志工團隊在找綠鬣蜥的心情很矛盾，當下很希望找到，也很希望沒找到，畢竟找到野外個體是一件很麻煩的事，未來還有很多面向需要努力，希望可以協助公部門和相關的專業團隊，把調查到的資料整合後提供判斷，畢竟志工團隊沒辦法常駐在台東，很需要在地的參與。

生態專家建議相關單位，面對入侵種應當視同防疫作戰，絕對不可輕忽大意，綠鬣蜥在台東已有相當族群，應當確認數量和分佈的調查，以及隨時移除個體，紀錄相關資訊是首要工作。

台東縣政府農業處表示，今年縣府爭取到中央約30餘萬元補助，將委外對綠鬆蜥在台東的族群大小、分佈區域進行調查，對台東縣民進行環境教育，宣導莫任意棄養；未來更不排除與相關單位協調，如寵物貓狗管理辦法一樣，建立飼主清冊管理，並對有販售綠鬣蜥的店家、網路賣家進行宣導與管理。

若有民眾發現綠鬣蜥蹤跡，或查覺有人惡意放生，可通報林務局台東林管處和台東縣農業處林業科，相關單位會協助後續捕捉和相關處理，縣政府通報電話，1999台東林管處（089）324121轉710。