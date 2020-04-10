快訊

海基會宣布： 20日、21日以「類包機」接滯留湖北民眾

以中國為中心？美國擬凍結WHO預算 直到譚德塞下台

影／基隆出現橋上攔車怪客 跳上大型車開車門駕駛驚

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市七堵千祥橋上最近有一名攔車怪客。圖／取自基隆人大小事
基隆市七堵千祥橋上最近有一名攔車怪客。圖／取自基隆人大小事

基隆市七堵千祥橋上最近有一名攔車怪客，在晚上急衝到大型車輛前隨機攔車，並跳上車門企圖開車門，突如其來的舉動加上車速很快，駕駛不僅嚇了一大跳，也險象環生，整個過程被行車記錄器拍下，貼網提醒過往車輛注意。警方得知後已展開調查，希望找出這名男子。

今晚有網友在臉書社群「基隆人大小事」貼出2段影片，提醒駕駛人注意七堵千祥橋有路人隨機攔車開車門，發生時間是9日晚間11時36分。畫面中，一輛大型車急駛行進，路邊突出現一名男子在前方攔車，接下來更驚悚，男子趁駕駛人停下時，踩上車踏墊後跳上車門前企圖打開車門，但因鎖住打不開，隨即跳下車又攔下另一輛車。

攔車怪客行徑引發不少網友議論，直呼太誇張。議長蔡旺璉表示，他得知有網友在「基隆人大小事」社團上提醒大家，此事非同小可，已立即請百福派出所的員警盡快處理與調查，務必要確保所有用路人安全。

市警局第三分局百福派出所指出，警方非常重視關心，已請提供行車記錄器，如有需求可以至派出所報案。警方會增加制服巡邏及守望勤務密度，維護地方治安。警方已追查這名男子身分及釐清攔車原因。

基隆市七堵千祥橋上最近有一名攔車怪客。圖／取自基隆人大小事
基隆市七堵千祥橋上最近有一名攔車怪客。圖／取自基隆人大小事

基隆 行車記錄器

延伸閱讀

基隆廟口夜市人流管制？基市府：依照中央指示配合辦理

基隆城際轉運站明年7月完工 國道客運、公車與火車融合

影／基隆KTV臨檢警察比客人多 林右昌：唱歌要戴上口罩

小一生掛零 基隆尚智國小8月起停辦

熱門新聞

台東昨晚神秘巨響 震撼！中科院飛彈試射畫面曝光

台南11里15日上午起停水19小時 近2萬戶受影響

呂若瑟神父募款6天破億 義媒盛讚台灣人寬厚報恩

二二八事件受難者畫家陳澄波兒子陳重光過世

高雄市國小校長倒臥校長室洗手間 送醫急救回天乏術

陳澄波之子陳重光今天離世 享耆壽95歲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。