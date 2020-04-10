影／基隆出現橋上攔車怪客 跳上大型車開車門駕駛驚
基隆市七堵千祥橋上最近有一名攔車怪客，在晚上急衝到大型車輛前隨機攔車，並跳上車門企圖開車門，突如其來的舉動加上車速很快，駕駛不僅嚇了一大跳，也險象環生，整個過程被行車記錄器拍下，貼網提醒過往車輛注意。警方得知後已展開調查，希望找出這名男子。
今晚有網友在臉書社群「基隆人大小事」貼出2段影片，提醒駕駛人注意七堵千祥橋有路人隨機攔車開車門，發生時間是9日晚間11時36分。畫面中，一輛大型車急駛行進，路邊突出現一名男子在前方攔車，接下來更驚悚，男子趁駕駛人停下時，踩上車踏墊後跳上車門前企圖打開車門，但因鎖住打不開，隨即跳下車又攔下另一輛車。
攔車怪客行徑引發不少網友議論，直呼太誇張。議長蔡旺璉表示，他得知有網友在「基隆人大小事」社團上提醒大家，此事非同小可，已立即請百福派出所的員警盡快處理與調查，務必要確保所有用路人安全。
市警局第三分局百福派出所指出，警方非常重視關心，已請提供行車記錄器，如有需求可以至派出所報案。警方會增加制服巡邏及守望勤務密度，維護地方治安。警方已追查這名男子身分及釐清攔車原因。
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