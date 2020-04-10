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基隆廟口夜市人流管制？基市府：依照中央指示配合辦理

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆廟口夜市人流管制？基市府：依照中央指示配合辦理。記者游明煌／攝影
基隆廟口夜市人流管制？基市府：依照中央指示配合辦理。記者游明煌／攝影

中央疫情指揮中心今天宣布，各夜市或市場自治會及商圈組織，應依社交距離，提出總量管制計畫。基隆廟口夜市要不要人流管制設單一出入口？市府表示，中央怎麼規定，地方就怎麼辦理。經市府勸導及衛教確實執行之下，民眾、攤販都很配合政府防疫工作，市府也會繼續做好防疫工作。

中央疫情指揮中心今宣布，各夜市或市場自治會及商圈組織，應依指揮中心發布的社交距離，提出總量管制計畫，包括規畫單一出入口、取消店家試吃活動及攤位間的安全距離等，攤商及消費者全程佩戴口罩。

基隆市政府表示，另外，基隆市目前經同仁勸導及衛教的確實執行之下，民眾、攤販都很配合政府防疫的工作，市府也會繼續做好防疫工作。

市府說，目前本府尚未收到中央正式的指示細則，如實施辦法與罰則，但有關夜市、觀光景點、寺廟等場所之相關規定，市府都將依照中央指示配合辦理，「中央怎麼規定，地方就怎麼辦理」。

夜市 社交距離

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