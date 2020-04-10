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東華大學疫情期間禁酒 學生會主張撤回

中央社 / 花蓮縣10日電
國立東華大學日前發生學生校內喝酒導致送醫案件，校方以疫情期間避免群聚為由，即日起禁止校內販售含酒精飲料。圖／報系資料照片
國立東華大學日前發生學生校內喝酒導致送醫案件，校方以疫情期間避免群聚為由，即日起禁止校內販售含酒精飲料。圖／報系資料照片

國立東華大學日前發生學生校內喝酒導致送醫案件，校方以疫情期間避免群聚為由，即日起禁止校內販售含酒精飲料；東華學生會認為不符程序，且無學生代表出席，應撤回決定。

國立東華大學指出，校內深夜喝酒聚眾，造成喧囂等狀況，校方長期宣導、縮短販售時間，都沒有改善，日前還發生學生深夜進入教學行政區喝酒導致送醫狀況，學校不得不做出處置；且全國公立學校除了台大、中山有提供啤酒外，校內皆無販售含酒精飲料，

校方基於武漢肺炎防疫期間，避免因喝酒群聚，日前開行政會議決議，校內餐廳和超商不得販售含酒精飲料，視疫情狀況再討論是否恢復販售；至於能否帶進校內飲用，校方指出，宿舍有公約不得飲酒，教學行政區也不開放飲酒。

8日下午，東華大學委外廠商委員會的學生代表臨時接獲公文才得知，學校將禁止販售酒精飲品，當天傍晚5時起，校內超商貼出公告，下架酒精飲品，引起學生討論。

東華學生會今天凌晨透過臉書粉絲專頁發文指出，行政會議紀錄中，未經提案討論，僅依主席（校長）致詞內容，就作為執行決議，且與學生相關事物，卻沒有邀請學生代表列席，認為校園開民主倒車。

學生會也認為，禁止販售酒精飲品就能避免疫情群聚感染的邏輯謬誤，認為校方以禁止賣酒，作為管教學生不當飲酒的方式，凸顯校方怠惰於教育，提出撤回禁酒決定、有關學生事務決定應邀學生代表出席及未來相關議案由所屬委員會討論等3點訴求。（飲酒過量有害健康，酒後請勿開車）

酒精 疫情

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