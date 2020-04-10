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宜蘭魚塭化身大飯廳 餵飽國際瀕危候鳥

中央社 / 宜蘭縣10日電

每年春季大批候鳥都經宜蘭往北飛，宜蘭是重要補給站。林務局今年輔導宜蘭養殖戶在養殖空檔，延長魚塭泥灘地狀態化身大飯廳，方便國際瀕危候鳥覓食，有足夠體力飛往下一站。

林務局羅東林區管理處今天表示，台灣位處全球8大候鳥遷徙路線之一的「東亞澳遷徙線（EAAF）」上，但因近年沿線各國臨海濕地大量開發，導致不會游泳、高度依賴低水位泥灘地環境的鷸、鴴科鳥類受到嚴重威脅。

管理處指出，春天是侯鳥從南方飛回北方繁殖地的季節，這段超過半個地球的遷徙旅程，就像跑馬拉松一樣，需經多處停留補給站，才能抵達目的地，而宜蘭正是其中一處重要的補給站；但春季水田都已插秧，挑剔的鷸、鴴科鳥類只喜歡開闊且視野良好的泥灘地，因此魚塭就成重要且唯一的選擇。

羅東林管處育樂課長吳思儀告訴中央社記者，為拯救近年快速減少的「東亞澳遷徙線」線上候鳥們，管理處從1日起至30日與宜蘭縣生態農業發展協會合作，推動「友善水鳥計畫」。

吳思儀表示，「友善水鳥計畫」輔導五結鄉4名養殖業者，鼓勵他們在養殖空檔時，延長魚塭曬池時間到30天時間，面積總計2.6公頃，讓魚塭維持泥灘地狀況，化身候鳥過境的大飯廳，也讓牠們有足夠體力飛往下一站。

她說，配合「友善水鳥計畫」養殖戶也可獲「生態薪水」，每公頃1個月新台幣3萬元，讓做保育不再只是做善事，也是一項能獲得相對報償的工作。

羅東 濕地 薪水

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