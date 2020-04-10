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台灣醫師發明防疫箱全球爆紅遭仿冒牟利 潘孟安來協助

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
衛福部恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶發明簡易型防飛沬「防疫箱」，用透明壓克力製成防護板，連接手套、攝影鏡頭，直接罩在患者頭部治療，降低遭患者飛沫噴到的風險。圖／取自邱豑慶臉書
衛福部恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶發明簡易型防飛沬「防疫箱」，用透明壓克力製成防護板，連接手套、攝影鏡頭，直接罩在患者頭部治療，降低遭患者飛沫噴到的風險。圖／取自邱豑慶臉書

新冠肺炎疫情肆虐全球，第一線醫護人員時刻受到病毒威脅；花蓮門諾醫院賴賢勇、恆春旅遊醫院邱豑慶等3名醫師，月前在網路分享有效的防飛沬「插管防疫箱」設計圖，收到各國醫護熱情回響，卻被人仿冒來營利；邱再研發普及化的低成本、拋棄式的防疫箱，卻苦無廠商資源，縣長潘孟安被邱的無私分享和熱情感動，主動協助媒合廠商，取名「台灣BOX」的防疫箱下周即可量產。

花蓮門諾醫院麻醉科醫師賴賢勇今年2月時在臉書分享自己設計的簡易型「防疫箱」，用透明壓克力製成防護板，連接手套、攝影鏡頭，直接罩在患者頭部治療，以降低遭患者飛沫噴到的風險，成本約2000元，在無負壓隔離設備環境中可做氣管插管急救，可隔離95%以上病毒，已有20多國採用，並發文感謝「無私的分享」；恆旅麻醉科主任邱豑慶和在台中執業的黃致遠受學長啟發跟進設計改良版，也在臉書分享設計圖。

邱豑慶說，簡單又有效的「插管防疫箱」設計圖分享後，有天接到推銷訊息，赫見他們設計的產品被人仿冒販售營利，開價3、4000元；又因為國外疫情嚴重，這個設計還被國外拿來做研究，登上新英格蘭雜誌，後來的發展不出所料，英美等國都出現想要註冊專利或牟利的人，甚至有英國人命名為「倫敦box」，還好有網友強調是正港的「MIT」。

他說，這是要讓第一線醫療人員都平安，本來就不是營利的，「現在賭一口氣也要撐下去，要把它降低成本，變成平價、可拋棄，幫助更多人，但為了防專利蟑瑯，特別在美國申請註冊」；最近除了跑工廠也寫信給政治人物闡明理念，試圖尋求協助，都石沉大海，直到周一接到潘孟安來電，起初以為是推銷貸款電話掛斷，幸好第二通接通，促成這椿美事。

「救人如救火、防疫要和時間賽跑！」潘孟安說，醫師自掏腰包開發防護箱免費送醫療體系，還幫國家做醫療外交，令人感動，縣府團隊動員分工合作尋找合適廠商，上市公司恩德科技公司受到感動願意投入模組化生產，每套成本可降至千元內，最快下周就能量產，單日生產1200套，產能最高可達1萬套。

潘孟安說，先拼出「台灣BOX」首批產量出來，優先供應屏東及全台各地醫療院所，衛生局將透過麻醉醫師公會、急診醫師公會等系統調查了解需求數量，縣府也將協助拍攝教學影片並翻譯成多國語言，未來提供給各國醫護人員使用。

衛福部恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶（左）向屏東縣長潘孟安說明防飛沬「防疫箱」的設計原理。圖／取自邱豑慶臉書
衛福部恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶（左）向屏東縣長潘孟安說明防飛沬「防疫箱」的設計原理。圖／取自邱豑慶臉書
衛福部恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶發明簡易型防飛沬「防疫箱」，用透明壓克力製成防護板，連接手套、攝影鏡頭，直接罩在患者頭部治療，降低遭患者飛沫噴到的風險，「防疫箱」將貼上台灣字樣幫助全球醫護。圖／取自邱豑慶臉書
衛福部恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶發明簡易型防飛沬「防疫箱」，用透明壓克力製成防護板，連接手套、攝影鏡頭，直接罩在患者頭部治療，降低遭患者飛沫噴到的風險，「防疫箱」將貼上台灣字樣幫助全球醫護。圖／取自邱豑慶臉書
衛福部恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶發明簡易型防飛沬「防疫箱」，用透明壓克力製成防護板，連接手套、攝影鏡頭，直接罩在患者頭部治療，降低遭患者飛沫噴到的風險。圖／取自邱豑慶臉書
衛福部恆春旅遊醫院麻醉科主任邱豑慶發明簡易型防飛沬「防疫箱」，用透明壓克力製成防護板，連接手套、攝影鏡頭，直接罩在患者頭部治療，降低遭患者飛沫噴到的風險。圖／取自邱豑慶臉書

醫師 潘孟安

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