快訊

立委質疑7600萬片口罩不翼而飛？陳時中回應了

廣州黑人染疫爆發? 中國「黑人移工」的疫情謠言與歧視

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／振奮！最後一輛羅東森鐵蒸汽火車停駛40年修復動了

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
太平山森林鐵路1979年全線停駛，蒸汽火車頭除役，其中，管理處購入最後一輛TANK型12噸蒸汽車火車頭，在停駛40年後，羅東林區管理處爭取原貌修復。圖／林務局羅東林區管理處提供
太平山森林鐵路1979年全線停駛，蒸汽火車頭除役，其中，管理處購入最後一輛TANK型12噸蒸汽車火車頭，在停駛40年後，羅東林區管理處爭取原貌修復。圖／林務局羅東林區管理處提供

太平山森林鐵路1979年全線停駛，蒸汽火車頭除役，移置林務局羅東林區管理處，其中，管理處購入最後一輛TANK型12噸蒸汽車火車頭，在停駛40年後，羅東林區管理處爭取300萬元，找來老師傅原貌修復，還能夠啟動，在沒有鍋爐燃煤動力下，成功地以人力或牽引機推動，在園區內的鐵軌上自由移動，未來林鐵復駛，是否能上路？管理處表示，只差鍋爐燃煤動力，應該沒有問題！

太平山森林鐵路全長36.95公里，原名「羅東森林鐵路」，沿線有土場、濁水（今樂水）、牛鬥、清水、天送埤、三星、二萬五、大洲、歪仔歪、竹林等10車站，1924年通車，早期肩負起木材運輸、人員交通等重任，1979年全線停駛，宜蘭縣政府爭取復建森林鐵路中。

森林鐵路的蒸汽火車頭除役後，移置林務局羅東林區管理處保存，但事隔多年，都只是能看不能動，不過，管理處申請文化部補助，花費300萬，整修保存在管理處旁羅東林業文化園區內的一台15號蒸汽火車頭、一台7噸燃油機車頭，有別於以往僅整修車體外觀，而是讓內部的零件也真實還原，還能轉動。

「上路了！」火車頭完成整修，本月8日成功試俥，火車頭在沒有鍋爐燃煤動力下，藉由人力、牽引機推動下，在園區內的鐵軌上自由移動，停駛40年的火車頭重新動起來，讓管理處人員興奮不已，並表示，蒸汽火車頭將不再只是定點展示，而是可以時而在戶外呈現給民眾欣賞，蒸汽火車頭目前也安置在園區的檢車庫內，車庫將布置成展示館，開放參觀。

羅東林區管理處指出，為了讓修復好的火車頭能夠延長保存年限及轉動，林管處邀請任職超過45年且參與多起蒸汽火車復駛工作的2位機車長，包括劉坤秀及盧達雄，修復後，林管管辦理員工及志工講習，傳授蒸汽火車的構造、原理、車體外觀及動力系統清潔油潤保養等，期許台灣重要的文化資產得以延續，未來將開放民眾參與蒸汽火車保養，幫忙上油等體驗。

同時，縣政府爭取復甦太平山森林鐵路，中央將籌措經費委由縣府辦理，計畫明年（110年）中前完成可行性研究報中央核定，完整重現後的太平山森林鐵道，不僅保留林業發展軌跡與歷史價值，也將連結沿線各景點，建構新的旅遊區帶，帶動整體產業發展。

太平山森林鐵路1979年全線停駛，蒸汽火車頭除役，其中，管理處購入最後一輛TANK型12噸蒸汽車火車頭，在停駛40年後，羅東林區管理處爭取原貌修復，成功地以人力或牽引機推動，在園區內的鐵軌上自由移動。圖／林務局羅東林區管理處提供
太平山森林鐵路1979年全線停駛，蒸汽火車頭除役，其中，管理處購入最後一輛TANK型12噸蒸汽車火車頭，在停駛40年後，羅東林區管理處爭取原貌修復，成功地以人力或牽引機推動，在園區內的鐵軌上自由移動。圖／林務局羅東林區管理處提供

羅東 森林鐵路 太平山

延伸閱讀

宜蘭曬魚塭救鳥不止行善 還可領「生態薪水」

宜蘭養殖戶佛心！延長曬魚塭30天讓鳥不餓死

台南11里15日上午起停水19小時 近2萬戶受影響

陸製鐵路貨車整車 首運台灣

相關新聞

求救！疫情衝擊花蓮血庫僅剩2天存量

疫情衝擊，花蓮血庫拉警報，目前各類型血的庫存量僅剩下2天，遠遠低於7天安全存量。花蓮捐血站和花蓮慈濟醫院今天同聲呼籲民眾...

譚德塞痛罵台灣 林右昌重批：他發言很離譜且偏離事實

針對世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞在記者會上痛罵台灣3分鐘一事，基隆市長林右昌今天也批評他的發言很離譜，而且偏離事實...

台灣醫師發明防疫箱全球爆紅遭仿冒牟利 潘孟安來協助

新冠肺炎疫情肆虐全球，第一線醫護人員時刻受到病毒威脅；花蓮門諾醫院賴賢勇、恆春旅遊醫院邱豑慶等3名醫師，月前在網路分享有...

影／振奮！最後一輛羅東森鐵蒸汽火車停駛40年修復動了

太平山森林鐵路1979年全線停駛，蒸汽火車頭除役，移置林務局羅東林區管理處，其中，管理處購入最後一輛TANK型12噸蒸汽...

這也關係到2022選舉！五結人口破4萬力拚增1席議員

少子化趨勢下，宜蘭縣五結鄉的人口逆勢成長，今年總人口數已突破4萬人，鄉公所今天宣布推出「尋找40000+1的您」，4月1...

影／宜蘭業者哀嘆：計程車生意剩2成半排班6小時賺280

宜蘭市公所防疫擴大守備，市長江聰淵今天送200瓶防疫酒精給轄內計程車業者使用，業者感嘆因疫情重創，計程車生意掉到只剩平時...

基隆城際轉運站明年7月完工 國道客運、公車與火車融合

基隆城際轉運站目前進度微幅超前，施工實際進度為18％，基礎底板大致完成，今天開始進行水泥澆置作業，20日起往北站側進行鋼...

影／第一次！宜蘭宣布：今年停辦龍舟賽、運動會

因應防疫，宜蘭縣長林姿妙今天宣布，今年的宜蘭縣龍舟賽、縣運動會都將停辦，這也是有史以來第一次。

保持社交距離 花蓮門諾醫院候診改採梅花座

配合防疫，花蓮門諾醫院最近在候診、休息、領藥區座位，貼上「請勿登座」的粉紅色單張，藉此拉出室內1公尺的社交距離；門諾醫院...

台東昨晚神秘巨響 震撼！中科院飛彈試射畫面曝光

台東昨天晚上近8點天空傳出神秘轟聲巨響，大家都找不出原因的同時，漁業署射擊通報似乎給了答案，原來國家中山科學研究院從昨天...

宜蘭曬魚塭救鳥不止行善 還可領「生態薪水」

林務局羅東林區管理處今年推動「友善水鳥計畫」，延長曬魚塭30天，成功讓養殖池化身大飯廳，國際瀕危候鳥不餓死，啟動合作翌日...

宜蘭養殖戶佛心！延長曬魚塭30天讓鳥不餓死

佛心救鳥！

熱門新聞

神秘巨響又出現了！台東今晚「轟」聲傳數十公里！

台東昨晚神秘巨響 震撼！中科院飛彈試射畫面曝光

呂若瑟神父募款6天破億 義媒盛讚台灣人寬厚報恩

台南11里15日上午起停水19小時 近2萬戶受影響

為何口罩是9片不是10片？ 民眾抱怨政府思維可以更便民

南投縣議員張維華涉行賄罪遭起訴 張維華：政治打壓

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。