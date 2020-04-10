影／振奮！最後一輛羅東森鐵蒸汽火車停駛40年修復動了

太平山森林鐵路1979年全線停駛，蒸汽火車頭除役，移置林務局羅東林區管理處，其中，管理處購入最後一輛TANK型12噸蒸汽車火車頭，在停駛40年後，羅東林區管理處爭取300萬元，找來老師傅原貌修復，還能夠啟動，在沒有鍋爐燃煤動力下，成功地以人力或牽引機推動，在園區內的鐵軌上自由移動，未來林鐵復駛，是否能上路？管理處表示，只差鍋爐燃煤動力，應該沒有問題！

太平山森林鐵路全長36.95公里，原名「羅東森林鐵路」，沿線有土場、濁水（今樂水）、牛鬥、清水、天送埤、三星、二萬五、大洲、歪仔歪、竹林等10車站，1924年通車，早期肩負起木材運輸、人員交通等重任，1979年全線停駛，宜蘭縣政府爭取復建森林鐵路中。

森林鐵路的蒸汽火車頭除役後，移置林務局羅東林區管理處保存，但事隔多年，都只是能看不能動，不過，管理處申請文化部補助，花費300萬，整修保存在管理處旁羅東林業文化園區內的一台15號蒸汽火車頭、一台7噸燃油機車頭，有別於以往僅整修車體外觀，而是讓內部的零件也真實還原，還能轉動。

「上路了！」火車頭完成整修，本月8日成功試俥，火車頭在沒有鍋爐燃煤動力下，藉由人力、牽引機推動下，在園區內的鐵軌上自由移動，停駛40年的火車頭重新動起來，讓管理處人員興奮不已，並表示，蒸汽火車頭將不再只是定點展示，而是可以時而在戶外呈現給民眾欣賞，蒸汽火車頭目前也安置在園區的檢車庫內，車庫將布置成展示館，開放參觀。

羅東林區管理處指出，為了讓修復好的火車頭能夠延長保存年限及轉動，林管處邀請任職超過45年且參與多起蒸汽火車復駛工作的2位機車長，包括劉坤秀及盧達雄，修復後，林管管辦理員工及志工講習，傳授蒸汽火車的構造、原理、車體外觀及動力系統清潔油潤保養等，期許台灣重要的文化資產得以延續，未來將開放民眾參與蒸汽火車保養，幫忙上油等體驗。