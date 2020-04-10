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求救！疫情衝擊花蓮血庫僅剩2天存量

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮捐血站血庫庫存量僅剩2天，讓人憂心。圖／花蓮捐血站提供
花蓮捐血站血庫庫存量僅剩2天，讓人憂心。圖／花蓮捐血站提供

疫情衝擊，花蓮血庫拉警報，目前各類型血的庫存量僅剩下2天，遠遠低於7天安全存量。花蓮捐血站和花蓮慈濟醫院今天同聲呼籲民眾踴躍捐血，花蓮捐血站表示，已做足防疫措施，請民眾不要擔心。

「血庫安全存量從來沒有這麼嚴峻過」花蓮捐血站站長朱令如說，花蓮每月平均用血量3000多袋，除了捐血站，還有捐血車、捐血室固定募血，地方社團也時常舉辦捐血活動。以往捐血車出動，至少可募百來袋，但現在疫情當頭，影響民眾出門意願，捐血的人少很多，連連假辦捐血活動，一整天也才募到20袋，不及以往的2成。

朱令如表示，花蓮每天用血量約100到150袋，地方募血不足，以往還可以靠台北地區血庫支應，但新冠肺炎北部確診案例多，如今連台北捐血中心的血庫都只剩3天存量，花蓮捐血站血庫也只剩2天，不夠醫院使用，病患用血必須等待，希望花蓮人站出來，戴起口罩出門捐血。

「不需要擔心捐血風險」，花蓮捐血站表示，事先會替捐血民眾量測額溫，詢問健康狀況及旅遊史，出國者回國後28天內，或額溫超過攝氏37.5度，都要求暫勿捐血。

捐血站工作人員全程配戴口罩、穿隔離衣，在捐血前後實施手部消毒及上針前，都會確實使用乾洗手液，捐血後也立即用酒精消毒捐血椅，捐血車或捐血室也會有人數管制，讓捐血者安心。

花蓮慈濟醫院也在臉書粉絲頁聲援，呼籲民眾「現在不是適合出門遊玩的時候，但是是需要您伸出援手的時刻」，號召民眾踴躍捐血。

花蓮捐血站強調已備足防疫措施，民眾捐血不需要擔心。圖／花蓮捐血站提供
花蓮捐血站強調已備足防疫措施，民眾捐血不需要擔心。圖／花蓮捐血站提供

捐血中心 疫情 口罩

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