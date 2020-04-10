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移動式檢疫屏風送抵台東部東醫院 醫師親自試驗

中央社 / 台東縣10日電

民間企業捐贈衛福部的「移動式檢疫屏風」昨日送達台東，提供緊急應變責任醫院採檢病患的最佳屏障。廠商送達衛福部台東醫院開箱非正式試用時，醫師自願充當病患，「開喉」接受護理長用咽喉拭子採檢。

衛福部台東醫院今天表示，接到通知「移動式採檢屏風」送達，急診醫師謝國章雙手伸進採檢手套內，體驗手部運用的靈活度覺得不錯，走回急診室後突然搬出病患常坐的旋轉椅推進屏風內部一屁股坐下，當場拜託護理長李淑玲「阿長幫我採檢看看」。謝國章親自試驗後，相當滿意。

平常護理人員都是協助醫師的角色，不可能對醫師「手來腳來」，但是醫師指示對他採檢，護理長李淑玲心想「現在是角色扮演嗎」，不過還是一面夾好採檢罐，再伸出咽喉拭子棉棒準備深入喉嚨，想不到醫師已經自動張開嘴巴，李淑玲忍笑完成採檢試驗，對著同事直說「第一次採檢醫師耶」。

謝國章表示，檢疫屏風最大的好處是隔絕醫護和病患的接觸，因為採檢咽喉時病患經常因為生理反射突然咳嗽，儘管醫護正式採檢時身穿防護衣、隔離面罩加上N95口罩，防護做得再好也難免擔心，檢疫屏風可以阻絕飛沫噴濺，的確是採檢上的一大保障。

檢疫屏風有3面防護板，加上腳輪能夠自由移動，任何地點都可以進行採檢，「就是得來速的概念」。

醫師 衛福部 台東

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