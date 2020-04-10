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宜蘭頭城舊垃圾場復育 將打造為露營休閒農場

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣頭城鎮九股山垃圾場使用24年封場，成功復育13到15年，變為環保公園。圖／宜蘭縣頭城鎮公所提供
宜蘭縣頭城鎮九股山垃圾場使用24年封場，成功復育13到15年，變為環保公園。圖／宜蘭縣頭城鎮公所提供

宜蘭縣頭城鎮九股山垃圾場使用24年封場，復育13到15年，除場址，鎮公所前年再花500萬，買下周邊土地，合計4公頃，今年招租，將開發為休閒農場， 引進露營等夯產業。

宜蘭縣還未有焚化爐前，頭城鎮的垃圾掩埋在九股山區，面積2.1公頃，自民國69年使用到93年間，封場後，復育改善，經13年的努力，狀況良好，鎮公所在前年（107年）活化鎮有閒置資產、增加財政收入，代表會支持下，購入掩埋場周邊的土地1.9公頃，面積合計4公頃，委外招商標租，打造為頭城觀光、遊憩、親子共融的新地標，今年2月5日成功標出。

鎮長曹乾舜今天與得標廠商維樂車業股份有限公司總經理陳啟璋完成簽約，鎮公所財政課長邱莊昌表示，招商案出租的基地面積合計3萬9529.68平方公尺，簽約權利金新臺幣500萬元，土地總租金260萬8千元，等於原購地所投入的成本已全數回收。

鎮公所表示，頭城擁有好山、好水、好風景的人文、地理、觀光優勢，招商的環保公園原來是座垃圾掩埋場，經過13到15年的成功復育成功，鎮公所認為如果放任其閒置卻不予開發，不僅非常可惜，更沒有盡到活化鎮產、增加財政收入、充實地方發展的責任，藉由民間產業的投資和活力，能將這塊基地打造成為頭城山、海、文創，觀光潛力的新寵兒。

鎮公所指出，投資廠商將投入休閒農場相關產業的開發，初期先打造時下最夯的露營車設備，符合招租目的，鎮公所同時也希望能藉此帶動親子間的互動關係，成為頭城旅遊、觀光新亮點，進而增加頭城就業人口，提升經濟發展。

曹乾舜待透過公所、得標廠商、在地產業以及全體鎮民的共同努力之下，能將這一塊璞玉，琢冶成最閃耀的明珠，為頭城增加更多的就業機會，提升經濟發展，繁榮產業，吸引更多的年輕子弟返鄉發展。

宜蘭縣頭城鎮九股山垃圾場除場址，鎮公所前年再花500萬，買下周邊土地，合計4公頃，今年招租，將開發為休閒農場， 引進露營等夯產業。圖／宜蘭縣頭城鎮公所提供
宜蘭縣頭城鎮九股山垃圾場除場址，鎮公所前年再花500萬，買下周邊土地，合計4公頃，今年招租，將開發為休閒農場， 引進露營等夯產業。圖／宜蘭縣頭城鎮公所提供

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