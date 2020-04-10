這也關係到2022選舉！五結人口破4萬力拚增1席議員

少子化趨勢下，宜蘭縣五結鄉的人口逆勢成長，今年總人口數已突破4萬人，鄉公所今天宣布推出「尋找40000+1的您」，4月13日起至4月30日止，新遷入或新生兒前20名送專屬獎座等，而人口破4萬，鄉長沈德茂表示，若繼續成長，因人口足夠，希望2022年選舉，五結鄉籍的縣議員席次再增1席。

五結鄉公所指出，過去五結鄉人口數都在3萬9千人之間徘徊，在少子化危機當前的社會，五結鄉的「人氣」卻愈來愈活絡，今年1月總人口數突破4萬人，這是鄉公所團隊及所有五結鄉民的共同努力成果，帶動民眾將五結鄉作為設立戶籍的首選。

鄉公所今天宣布推出「94愛五結～尋找40000+1的您」活動，凡於109年1月11日到1月31日期間，新遷入五結鄉（非鄉內村里互遷）或是新生兒辦理戶籍登記者，均可登記報名，

登記方式採親自報名，4月13日起至4月30日止，在鄉公所上班時間，持報名表格親洽觀光所交由專人辦理，預計受理報名上限為20人，採符合資格登記順序，額滿即提前截止。

鄉公所表示，報名成功者可獲得「驕傲五結人」個人化專屬獎座一座、幸福對杯1組及「幸福金彩」（千足金鎖片）一只，禮品豐富。

五結鄉長沈德茂表示「亮麗五結」是他落實在地服務的初衷，4萬人只是一個開端，願能持續深耕，挖掘更多充滿魅力的人文景色，活絡地方發展、振興產業風貌，讓居民能夠住得安心。

而人口數增加，也關係到下屆縣議員的選舉，沈德茂表示，如果五結鄉人口持續成長，2022年縣議員席次可望再增加一席，即由目前有3席增加為4席。