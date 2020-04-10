台東蘭嶼民宿4家取得合法登記證 預計6月還有9家

台東蘭嶼長期因土地使用受限，島上民宿業者無法取得使用執照，合法設立登記。縣府自108年委託專業團隊輔導合法化後，目前已有13家申請，4家取得合法登記證。

縣府交通及觀光發展處表示，蘭嶼民宿多數建於原住民保留地上，且都沒有申請建照及使用執照，因此無法依一般程序取得合法民宿設立登記，也使得過去實施國旅補助、秋冬旅遊補助，無法受惠。

因應中央法規鬆綁，交通部觀光局已同意補助縣府150萬元經費，於108年委託專業團隊針對有意願的民宿業者進行輔導，並依據建築、土地條件輔導業者合法化。

目前13家業者送件申請，已有星晴雅築民宿、貝殼屋民宿、瑪娜根民宿及蘭嶼月台民宿等4家取得合法民宿登記證，其餘9家預計6月底前可望取得。

交通及觀光旅遊處表示，據民宿管理規定，離島或原住民地區可以用「結構安全證明文件」取代使用執照，申請旅宿合法登記，讓業者都能走向合法經營，使觀光產業步入常軌。