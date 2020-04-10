影／宜蘭業者哀嘆：計程車生意剩2成半排班6小時賺280

宜蘭市公所防疫擴大守備，市長江聰淵今天送200瓶防疫酒精給轄內計程車業者使用，業者感嘆因疫情重創，計程車生意掉到只剩平時的2成半，有的司機排班6小時，只賺到280元，換算平均時薪不到50元，生意慘淡。

宜蘭市公所為因應新冠肺炎疫情，避免假日觀光人潮淪為防疫破口，積極在轄內人潮聚集場所，如市場、夜市及商圈等展開防疫措施宣導，也在兩輛幾米觀光巴士「星空號」與「奇蹟號」上提供酒精予乘客使用，今天更擴大守備範圍，分裝200瓶酒精給轄內計程車業者，讓遊客到宜蘭市搭乘運輸工具觀光，因有防疫安全與安心。

宜蘭縣駕駛員工會理事長吳贊龍無奈地指出，疫情嚴重，搭計程車的乘客人數只剩四分之一，排班好幾個小時才賺幾百元，透過消毒、司機戴口罩等，希望讓乘客不要怕，安心搭乘，司機也可放心，讓生意不要這麼糟，能夠賺錢養家。

市長江聰淵表示，面對這波全球性的新型冠狀肺炎疫情，市公所遵從中央疫情指揮中心的指導，致力完善防疫的最後一哩路，投入大批人力及物力，全市包括夜市、菜市場、觀光景點及運輸接駁系統等人潮易聚集場域，均列為防疫工作重點之一，感謝所有醫護人員、商家業者和縣民的配合，目前宜蘭疫情狀況尚屬穩定控制中。

江聰淵指出，宜蘭市身為宜蘭縣的首善之區，舊城區擁有豐富文化底蘊，以及多元的旅遊元素，為免觀光人潮成為防疫破口，提供給遊客更永續友善的旅遊體驗，致贈防疫物資給計程車業者，期以帶動業者加強重視防疫措施，更提醒遊客配合中央防疫指揮中心政策宣導，留意自身健康狀況並乘車配戴口罩。