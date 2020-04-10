基隆城際轉運站明年7月完工 國道客運、公車與火車融合

基隆城際轉運站目前進度微幅超前，施工實際進度為18％，基礎底板大致完成，今天開始進行水泥澆置作業，20日起往北站側進行鋼構組立，轉運站體就會逐漸成形，市長林右昌說，預計明年7月完工，市中心的整體改造將進入另一個新階段。屆時國道客運、市公車及火車就可融為一體，讓通勤民眾更方便。

基隆市城際運運站去年6月開工，總經費達6億1千萬元，市府在台鐵基隆車站新站南、北出口間的鐵道上方建基隆轉運站，以國際級公共建築概念設計，融入海港山城意象。主體為2層樓建築物，配置國道客運停靠月台13席、市公車月台12席、候車大廳、旅客服務中心附屬設施、戶外花園、電梯及廁所等。基隆舊火車站重塑後，會跟城際轉運站大頂篷融合，成為城際轉運站的一部分。

林右昌今天視察基隆城際轉運站工程，市府觀光及城市行銷處長曾姿雯簡報指出，最近天候多雨，截至目前施工實際進度為18.46％，較預定進度超前；舊火車站已完成結構補強，後續施作鋼板內灌注環氧樹脂。

新建轉運站已完成1、2樓基礎版鋼筋綁紮、模板組立及混凝土澆置，20日開始進行鋼柱吊掛施工；候車頂棚區完成基礎開挖出土、基礎版PC澆置、鋼筋綁紮及模板組立，今天起進行澆置作業。

林右昌說，前進度微幅超前，基礎底板大致完成，今天開始進行澆置作業，20日起往北站側進行鋼構組立，市民屆時會看到轉運站逐漸完成，明年完工後市中心的整體改造，將進入另一個新階段。

至於舊火車站部分，林右昌表示，站體結構補強和屋頂鋼構部分逐步完成，接著搭配頂棚施工階段，逐步架構新的帷幕，展現全新樣貌，儘快把轉運站如期如質完工，並後續緊接著朝小艇碼頭、國門廣場下階段國門改造計畫邁進。