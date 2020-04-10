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影／第一次！宜蘭宣布：今年停辦龍舟賽、運動會

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
受疫情影響，許多大型活動已被迫停辦，林姿妙今天主持「宜蘭縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心」會議，在會議中宣布，基於防疫優先考量，停辦今年度(109年度）「宜蘭縣運動會」及「宜蘭縣龍舟錦標賽」。記者羅建旺／攝影
受疫情影響，許多大型活動已被迫停辦，林姿妙今天主持「宜蘭縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心」會議，在會議中宣布，基於防疫優先考量，停辦今年度(109年度）「宜蘭縣運動會」及「宜蘭縣龍舟錦標賽」。記者羅建旺／攝影

因應防疫，宜蘭縣長林姿妙今天宣布，今年的宜蘭縣龍舟賽、縣運動會都將停辦，這也是有史以來第一次。

疫情影響，許多大型活動已被迫停辦，林姿妙今天主持「宜蘭縣嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心」會議，在會議中宣布，基於防疫優先考量，停辦今年度(109年度）「宜蘭縣運動會」及「宜蘭縣龍舟錦標賽」。

教育局表示，停辦龍舟比賽，不開放參加，但傳統祭儀或祈福儀式還是要舉行，宜蘭縣運動賽因要選拔今年10月的代表隊，將與單項賽事的委員會討論，未來將視疫情發展，妥適規畫。

對要去夜市等人潮多的遊客，林姿妙建議，民眾要前往無法保持安全社交距離的場所，如夜市或餐廳等，可盡量以外帶的方式用餐，避免邊走邊吃，若想在餐廳內用餐，最好減少交談，各夜市自治會可以在出入口處加強宣導防疫措施，人太多的時候，要管制、暫緩入場。

同時，縣政府請店家減少座位，不能減少要加裝隔板，縣政府也會提供宣導貼紙和海報，提醒大家社交距離的重要性。

縣政府表示，依中央流行疫情指揮中心公布的「社交距離注意事項」，防疫期間應暫緩辦理展覽會、體育競賽、演唱會等近距離接觸社交活動，日常生活中，保持社交安全距離，簡單的估算方式就是把成人平舉單側手臂，自指尖至另一側的肩膀，在不碰觸其他人的情況下，距離大約是1 公尺；成人平舉兩側手臂，兩側指尖在不碰觸其他人的情況下，距離大約是 1.5 公尺。

另外，對疫情重創產業，縣政府指出，已與經濟部中小企業處及聯合輔導基金會合辦3場次資金紓困振興措施說明會，後續由聯輔中心輔導個案，協助取得必要融資或協調銀行債權，解決資金困難，促進企業正常經營。

社交距離 疫情 林姿妙

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