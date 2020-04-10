保持社交距離 花蓮門諾醫院候診改採梅花座
配合防疫，花蓮門諾醫院最近在候診、休息、領藥區座位，貼上「請勿登座」的粉紅色單張，藉此拉出室內1公尺的社交距離；門諾醫院還在仁愛樓批價櫃台，即原復健科批價櫃台開設慢箋領藥服務，每周一到五上午提供服務。
門諾醫院表示，配合中央疫情指揮中心防疫措施，即日起院內全面實施梅花座，在院內門診、批價、藥局、生診科、放射科、牙科等候診區，還有批價掛號區、領藥區等座椅，每隔一個座位，就貼上「請勿登座」，全面落實防疫，呼籲民眾配合，保持適當距離，減少交互感染的可能性。
防疫期間非必要應避免進入醫院，為了讓慢性病患者不用到醫院裡排隊或等待，門諾醫院也在仁愛樓批價櫃檯新設慢箋領藥服務，有需求的民眾，持第二、生次慢性病連續處方箋，可在每周一到五的上午9時至12時，到仁愛樓批價櫃檯領藥。
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