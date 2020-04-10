台東昨晚神秘巨響 震撼！中科院飛彈試射畫面曝光

台東昨天晚上近8點天空傳出神秘轟聲巨響，大家都找不出原因的同時，漁業署射擊通報似乎給了答案，原來國家中山科學研究院從昨天起，有4天在東南部外海進行火砲射擊。飛彈試射畫面昨晚被民眾拍下來相當震撼。

根據射擊通報內容顯示，中科院分別在9日、10日及13日、14日共計4天時間，並在晚間7點40分至8點45分止，在東南部海空域進行火砲射擊，範圍包含了綠島、蘭嶼及恆春海空域，比較引人側目的是最大彈道高度為「無限高」。

昨天晚上8點，台東成功鎮的天空布滿雲層，一枚飛彈從成功鎮三仙台風景區海岸拔地而起，直衝天際，飛彈產生的呼嘯和強光，劃破寂靜昏暗的長空，約11秒後才消失眼簾。附近民眾嚇了一跳，一度誤以為發生爆炸，抬頭一看，只見一道火光直竄雲霄，隨後快速消失，完全搞不清楚發生什麼事。

軍事迷依據無限高彈道高度研判，不排除是天弓三型，或愛國者三型飛彈，但同樣未獲軍方證實。 另軍事專家表示，如果依照試射垂直軌跡及彈道高度無限高研判，範圍涵蓋又廣，當然以天弓與愛國者飛彈可能性較大。

據了解，2018年12月6日，中科院曾在台東成功鎮三仙台試射飛彈，這枚飛彈的彈道高度無限高，警戒區域廣達綠島、蘭嶼等空域，由於並不常見，加上軍方各單位都不願說明，引起許多猜測。