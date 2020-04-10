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宜蘭曬魚塭救鳥不止行善 還可領「生態薪水」

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
林務局羅東林區管理處今年推動「友善水鳥計畫」，延長曬魚塭30天，成功讓養殖池化身大飯廳，國際瀕危候鳥不餓死，啟動合作翌日，就迎來4隻與黑面琵鷺相同頻危等級的大濱鷸現身。圖／林務局羅東林區管理處提供
林務局羅東林區管理處今年推動「友善水鳥計畫」，延長曬魚塭30天，成功讓養殖池化身大飯廳，國際瀕危候鳥不餓死，啟動合作翌日，就迎來4隻與黑面琵鷺相同頻危等級的大濱鷸現身。圖／林務局羅東林區管理處提供

林務局羅東林區管理處今年推動「友善水鳥計畫」，延長曬魚塭30天，成功讓養殖池化身大飯廳，國際瀕危候鳥不餓死，啟動合作翌日，就迎來4隻與黑面琵鷺相同頻危等級的大濱鷸現身，羅東林區管理處並指出，保育不只是「做善事」，也是一項能獲得相對報償的工作，養殖戶們也可獲得維持泥灘地水位的「生態薪水」，維持30天，1公頃提供3萬補助。

林務局羅東林區管理處與社團法人宜蘭縣生態農業發展協會合作在宜蘭縣五結鄉季新、錦眾的養殖魚塭嘗試推動「友善水鳥計畫」，鼓勵合作養殖戶延長曬池時間至30天，並維持泥灘地的面積，成功拯救近年快速減少的東亞澳洲遷徙線上的候鳥，啟動合作翌日，就迎來4隻與黑面琵鷺相同頻危等級的大濱鷸現身。

羅東林區管理處指出，過協會的調查與深入訪談，有4位養殖戶願意合作，面積總計2.6公頃，養殖戶配合維持魚塭泥灘地狀態、營造友善水鳥的棲地環境，同時，「友善水鳥合作計畫」，透過「生態系服務功能給付」的機制，能獲得相對報償，即每公頃3萬元的「生態薪水」。

羅東林區管理處表示，這項計畫鼓勵養殖戶排乾魚塭，控制水位，在不影響下期養殖時序之前提下，儘量延長魚塭維持泥灘地的時間，讓魚塭在過境期間化身為候鳥的「大飯廳」，而養殖戶們也可獲得維持泥灘地水位的「生態薪水」，讓做保育不再只是「做善事」，也是一項能獲得相對報償的工作。

「這時間我魚塭沒在養，而且曬池越多天對我養蝦來說也越好啊！」今年度參加計畫的養殖戶林耀清表示樂意參與。

宜蘭在地賞鳥人士林哲安的長年觀察發現，位於蘭陽溪出海口南側的季新、錦眾村一帶，每年候鳥春過境（3月底至5月初）期間，經常可見大量過境的鷸、鴴科鳥類於排乾水的魚塭覓食。

羅東林區管理處表示，計畫會持續，與社團法人宜蘭縣生態農業發展協會合作，期望能在五結鄉的季新、錦眾白蝦養殖區，配合白蝦養殖的週期空檔，於春季期間放乾魚塭30日，除可有效進行曬池殺菌，更可提供春季過境候鳥的棲息與覓食。

羅東林區管理處表示，林務局近年積極落實「國土生態綠網」理念，期望能打破「保育」與「生產」之間的對立與隔閡，讓保護區旁的魚塭、農地也能發揮同樣的生態保育價值，串連起一張更大的國土生態綠網，雖然目前合作面積不大，但期望藉由此次試辦，讓更多周邊的養殖戶了解保育和生產、養殖是可以兼容，更期待未來他們願意共同參與這項保育行動。

4位合作養殖戶，左起依序為林清池（夫人代表）、張長鴻、林勇丞、林耀清。圖／林務局羅東林區管理處提供
4位合作養殖戶，左起依序為林清池（夫人代表）、張長鴻、林勇丞、林耀清。圖／林務局羅東林區管理處提供
林務局羅東林區管理處今年推動「友善水鳥計畫」，延長曬魚塭30天，成功讓養殖池化身大飯廳，國際瀕危候鳥不餓死，啟動合作翌日，就迎來4隻與黑面琵鷺相同頻危等級的大濱鷸現身。圖／林務局羅東林區管理處提供
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排乾水的魚塭不僅吸引候鳥，也吸引遊客駐足欣賞。圖／林務局羅東林區管理處提供
排乾水的魚塭不僅吸引候鳥，也吸引遊客駐足欣賞。圖／林務局羅東林區管理處提供

羅東 薪水

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