宜蘭養殖戶佛心！延長曬魚塭30天讓鳥不餓死

佛心救鳥！

為了拯救近年快速減少的東亞澳洲遷徙線上的候鳥，林務局羅東林區管理處與社團法人宜蘭縣生態農業發展協會合作，在宜蘭縣五結鄉季新、錦眾的養殖魚塭嘗試推動「友善水鳥計畫」，今年成功與4名養殖戶，面積2.6公頃合作，從4月1日至30日為止，鼓勵合作養殖戶延長曬池時間至30天，並維持泥灘地的面積，讓恰好在此時過境的稀有、國際瀕危的鷸鴴科候鳥們，包括大濱鷸、紅腹濱鷸等，除了蘭陽溪口外，有更多的覓食與休憩泥灘地，讓他們有足夠的體力飛往下一站。

「30天，對你、我來說不過是一個時間概念，但是對於春季從澳洲北返西伯利亞的候鳥們，卻可能是生與死的差別！」林務局羅東林區管理處表示，養殖魚塭化身大飯廳餵飽國際瀕危候鳥，一項善舉，就救了牠們。

羅東林區管理處今天指出，台灣位處全球八大候鳥遷徙路線之一的「東亞澳遷徙線（EAAF）」上，近年沿線各國臨海濕地大量開發，導致不會游泳、高度依賴「低水位泥灘地」環境的鷸、鴴科鳥類受到嚴重威脅，以大濱鷸為例，20年前還是普遍常見的鳥種，但如今族群量已減少百分之77。

羅東林區管理處表示，春天是候鳥從南方度冬地回到北方繁殖地的季節，這段超過半個地球的遷徙旅程，就像跑馬拉松一樣，需要經過多處停留補給，才能抵達目的地，而宜蘭正是其中一處重要的補給站，但春季水田皆已插秧，挑惕的鷸、鴴科只喜歡開闊且視野良好的泥灘地，因此魚塭就成了重要且唯一的選擇。