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守護生命的印記！慈院醫護長戴N95致肌膚破皮感動網友

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮慈濟醫院在臉書貼出醫護人員因長期戴口罩，臉有壓痕貼人工皮、矽膠貼緩衝的照片 。圖／翻攝花蓮慈院臉書
花蓮慈濟醫院在臉書貼出醫護人員因長期戴口罩，臉有壓痕貼人工皮、矽膠貼緩衝的照片 。圖／翻攝花蓮慈院臉書

花蓮慈濟醫院最近在臉書貼出照片，照片裡的醫護人員們因為防疫，長期戴面罩、N95口罩，臉上已現壓痕，細嫩肌膚甚至破皮，只能貼上人工皮、矽膠貼來緩衝；這篇貼文讓網友超感動，大呼「謝謝您們挺住，有您真好。」

慈濟醫院這篇「守護生命的印記」貼文指出，每位醫療從業人員站在防疫前線，每天長時間配戴防護裝，手上、臉上都是守護生命的見證。長時間配戴髮帽、面罩、N95口罩，臉上的壓痕是護理師每天必見的印記，當肌膚破皮了，就趁換裝空檔貼上人工皮、矽膠貼來緩衝。

院方表示，為了防範新型冠狀病毒肺炎，花蓮慈院今年1月就開始進行防疫工作，從防疫物資準備、到設置檢疫動線、創新安全的採檢裝置、病房負壓裝置、包含醫護人員與清潔人員的專責分組分班。

貼文提到，每當一名疑似個案來到花蓮慈濟醫院，會經過獨立的疫病診間、獨立的X光檢查、獨立的負壓採檢站、獨立病床休息區、獨立的廁所、需要時會進入獨立的負壓隔離病房。

過程中，第一天至少有疫病診的醫師、護理師、放射師、運送人員、引導人員、行政人員、清潔人員、醫檢師、病房醫師、病房護理師，動員超過10名以上的醫療從業人員，穿上防護裝來照護。

慈院表示，24小時全年無休的醫療，只為守護好每個寶貴的生命，感恩醫療同仁，請珍惜每位盡責的醫療從業人員，也不忘提醒網友要戴口罩、勤洗手、避免群聚、落實個人防疫。

網友看到非常感動，許多人留言辛苦了，加油，謝謝守護台灣！花蓮慈院表示，大家的祝福與加油打氣，對醫院同仁是很大鼓勵，希望一起加油，落實防疫，早日平安度過疫情。

花蓮慈濟醫院在臉書貼出醫護人員因長期戴口罩，臉有壓痕貼人工皮、矽膠貼緩衝的照片 。圖／翻攝花蓮慈院臉書
花蓮慈濟醫院在臉書貼出醫護人員因長期戴口罩，臉有壓痕貼人工皮、矽膠貼緩衝的照片 。圖／翻攝花蓮慈院臉書
花蓮慈濟醫院在臉書貼出醫護人員因長期戴口罩，臉有壓痕貼人工皮、矽膠貼緩衝的照片 。圖／翻攝花蓮慈院臉書
花蓮慈濟醫院在臉書貼出醫護人員因長期戴口罩，臉有壓痕貼人工皮、矽膠貼緩衝的照片 。圖／翻攝花蓮慈院臉書
花蓮慈濟醫院在臉書貼出醫護人員因長期戴口罩，臉有壓痕貼人工皮、矽膠貼緩衝的照片 。圖／翻攝花蓮慈院臉書
花蓮慈濟醫院在臉書貼出醫護人員因長期戴口罩，臉有壓痕貼人工皮、矽膠貼緩衝的照片 。圖／翻攝花蓮慈院臉書
花蓮慈濟醫院在臉書貼出醫護人員因長期戴口罩，臉有壓痕貼人工皮、矽膠貼緩衝的照片 ，網友大呼感動。圖／翻攝花蓮慈院臉書
花蓮慈濟醫院在臉書貼出醫護人員因長期戴口罩，臉有壓痕貼人工皮、矽膠貼緩衝的照片 ，網友大呼感動。圖／翻攝花蓮慈院臉書

口罩 護理師

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