神秘巨響又出現了！台東今晚「轟」聲傳數十公里！

台東今天晚上近8點天空傳出2到3秒的轟然巨響，從東海岸的成功到南迴線的大武都有人聽到，網友在臉書台東社團尋求答案，引起網友熱議。有人說是「試射飛彈」，也有人說「戰機音爆」。不過，軍方都否認。

「轟的一聲，嚇死了！」住太麻里李姓鄉民說，巨響很大聲，像是爆炸、又像是打雷，連窗戶都震動了，他出來往外看，好像什麼事都沒發生一樣，鄰居也跑出來問有沒有聽到聲音，到底怎麼了。

今天晚上大約快8點左右，台東地區空中傳出一聲震天巨響，包括台東市區、關山、初鹿、成功、太麻里及大武等地都有民眾聽到。臉書台東社團也有人PO文詢問，網友紛紛加入討論。

有網友說「成功三仙台試射飛彈？」、「空軍戰機的音爆」、「火砲射擊？」、「天空自然聲響」等。台東縣消防局表示，沒收到任何相關的報案電話。空軍志航基地表示，今晚沒有戰機訓練。台東氣象站表示，今晚空中沒有對流雲層。

近年來台東空中常有詭異的神祕巨響，都是短短2、3秒，卻找不到如同爆炸聲的巨響來源，據了解，台東這個空中神秘巨響曾在2016年9月8日早上10點、2018年4月13日早上8點及2019年11月23日早上8點出現過，今天則出現在夜間。