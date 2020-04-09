台東嘉明湖、知本森林遊樂區 今起入山入園防疫管制

台東嘉明湖、知本森林遊樂區及大武山生態教育館，今起入山、入園、入館實施防疫管制人數，另也同步實施量體溫，凡體溫超過者謝絕進入。

林務局台東林管處表示，嘉明湖2個避難山屋「嘉明湖山屋」及「向陽山屋」，即日起住宿人數降半，原每天住宿人數70人，將各降為35人，並加大住宿間隔距離。

另知本森林遊樂區原本入園最高人數3000人，限制為1000人；大武山生態教育館入館人數無限制，也改為每天限制20人，並採1、2樓分流。

此外，去嘉明湖、知本森林遊樂區及大武山生態教育館，都必須量體溫，只要額溫超過37.5度、耳溫超過38度，就禁止進入，同時通報衛生單位後續處理。