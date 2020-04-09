全家宜蘭金泰店買菸中千萬元發票 誰是幸運兒快來領獎

全家便利超商宜蘭金泰店開出1-2月統一發票1000萬元大獎，有人買90元香菸就中了千萬大獎，另外在全家頭城車頭店也有人花3元影印，中了100萬元。國稅局宜蘭局分今天前往祝賀，呼籲幸運兒趕快出來領獎。

這兩位中獎人不同的是，中了千萬元的得獎人因為是紙本發票，還要再加扣千分之四，也就是4萬元的印花稅；百萬得獎人因為是雲端發票，不必再被扣中獎千分之四的印花稅，而且中獎金額自動入到當事人的帳戶，不至於因為發票不見或沒有兌獎，跟獎金擦身而過。

國稅局宜蘭分局今天到全家宜蘭金泰店張貼號外祝賀，分局長黃美麗表示，位於泰山路102號的金泰店、頭城火車站前的車頭店各開出該統一發票特別獎1000萬元、雲端發票100萬元；千萬獎是元月20日上午7點多買了一包90元香菸，至今還沒有人出來領獎。

頭城車頭店在元月13日，有人花了3元黑白A4影印就中了百萬元，非常幸運，這名中獎人使用雲端發票，所以扣除分離課稅20%後，獎金已經入帳。